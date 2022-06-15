Dünya Fransada enflasyon son 37 yılın zirvesinde
AVRUPA

Fransa'da enflasyon son 37 yılın zirvesinde

Fransa'da enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 5,2 ile son 37 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Fransa'da ayrıca, sağlık ve iletişim hizmetlerinde ise belirgin bir yavaşlama var.

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Haber Merkezi AA
Fransada enflasyon son 37 yılın zirvesinde
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Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü (INSEE) verilerine göre, ülkede ürünlerdeki fiyat artışı geçen ay da devam etti.

Ülkede enflasyon mayısta yıllık bazda yüzde 5,2'ye ulaştı. Enflasyondaki artış 1985 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıkarken, en büyük artış yüzde 27,8 ile enerji fiyatlarında kaydedildi.

INSEE açıklamasında, hizmet sektörü, gıda ve tekstil ürünlerinde artışın devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

Avrupa'daki gaz krizinin de tetiklediği enflasyonun, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi Fransa'da da fiyat artışlarına sebep olduğu belirtilen açıklamaya göre, konaklama ve gıdada fiyat yükselişi, ulaşım, sağlık ve iletişim hizmetlerinde ise belirgin bir yavaşlama var.

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