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Fransa'da hayat duracak

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a ekonomi politikaları nedeniyle öfke ve isyan dalgası hızla yayılıyor. Fransızlar bugün ülke çapında süresiz greve gidecek. Ülkeyi adeta felç edecek grev dalgasının, 1995’te üç hafta süren ve hayatı durduran grevden daha büyük olması bekleniyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

NATO’yu hedef alan “beyin ölümü gerçekleşti” çıkışıyla tartışma oluşturan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, içeride ekonomi politikaları nedeniyle zor günlerden geçiyor. Zengini daha zengin eden ve ülkedeki gelir dağılımında dengesizliği artıran Macron’un ekonomi politikaları, hazırlanan emeklilik reformu ile Fransız kamuoyunda ağır eleştirelerle karşı karşıya. Bu çerçevede bir yıl önce başlayan ve Fransa tarihine damga vuran sarı yeleklilerin gösterilerinin yol açtığı krizden sonra çok sayıdaki sektörün çalışanları, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetiminin hazırladığı emeklilik reformuna tepki göstermek amacıyla bugün süresiz greve gidecek. Ülkede ulaşımdan sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere kadar her alanda yaşam adeta felç olacak. Söz konusu reform, emeklilikte memur ve işçi ayrımını ve onlara tanınan ayrıcalıkları kaldırmayı, emeklilik yaşını kademeli olarak 62’den 64’e çıkarmayı öngörüyor ve birçok sektörü olumsuz etkilemesi bekleniyor. Öte yandan Macron’un grev ve gösterilerin yol açacağı sorunların çözümüne odaklanmak için yurt dışı ziyaretlerini bir süreliğine iptal ettiği belirtildi.

EMEKLİLİK REFORMU BARDAĞI TAŞIRDI

Akaryakıt zamlarını ve kötü ekonomik koşulları protesto eden sarı yeleklilerin gösterileriyle başlayan süreçte alt ve orta gelirliler de yaşadıkları ekonomik sorunları dile getirerek tepki göstermeye başlamıştı. Macron ve hükümetin, tepkilere rağmen emeklilik reformunu hayata geçirmekte kararlı olduklarını açıklamasıyla grevler kaçınılmaz hale geldi. Macron’un uyguladığı ekonomik politikaların zenginlere daha fazla gelir sağladığını göstermesi de Fransızların cumhurbaşkanlarına olan “öfke ve isyan duygusunun” daha da büyümesine neden oldu.

ÜLKEDE HAYAT DURACAK

Greve gideceklerin listesi ise epey uzun. Paris ve çevresinde toplu taşımayı düzenleyen RATP, Fransız Ulusal Demir Yolları Şirketi (SNCF) ve Fransız hava yolu şirketi Air France’ın çalışanları, polisler, doktorlar, hemşireler, hastane çalışanları, öğrenciler, postane çalışanları, memurlar, avukatlar, tarım çalışanları, ambulanslardaki görevli sağlık ekibi, taksi şoförleri, öğretmenler, Fransız devletine ait elektrik üretim ve dağıtım şirketi EDF çalışanları, nakliye şoförleri, hastanelerin acillerinde çalışanlar, Fransız otomobil markası Renault ve rafineri çalışanları yarından itibaren süresiz greve gidecek.

DEV YÜRÜYÜŞ YAPILACAK

Emeklilik reformunu protesto eden yüz binlerce kişi ülke genelinde gösteriler düzenleyecek. Paris’te yarın Gare de l’Est Tren Garı’nda toplanacak eylemciler, Nation Meydanı’na kadar yürüyecek. Ülkenin diğer şehirlerinde de sokağa çıkacak protestocular, Macron yönetiminin emeklilik reformundan vazgeçmesini bekliyor. Gösterileri ve grevleri, ülkenin en büyük işçi sendikası Genel İşçi Konfederasyonu başta olmak üzere çok sayıda işçi sendikası, polis sendikasının yanısıra sarı yelekliler de destekliyor. Başkentte eylemin yapılacağı güzergahtaki esnaf kepenklerini indirecek.

Hava ve Demir yolu iptal

  • Fotoğraf : Arşiv
  • Grevler kapsamında yarın ülke genelindeki okulların yüzde 65’i kapalı olacak, Paris’te 16 metro hattının 11’i sefer yapmayacak, 5’inde ciddi aksamalar yaşanacak. Banliyö trenlerinde ve otobüslerde de sorunlar meydana gelecek. Hızlı tren seferlerinin yüzde 90’ı iptal edilirken, diğer tren seferlerinin yüzde 97’si yapılmayacak. Ayrıca Air France’ın ülkedeki uçuşlarının yüzde 30’u iptal edildi. Sadece Paris’te değil diğer kentlerde de toplu taşımada büyük aksamalar yaşanacak. SNCF’den yapılan açıklamada, 5-8 Aralık’ta tren bileti satılmayacağı belirtilerek daha sonra yapılacak tren seyahatlerinin mümkün olan en ileri tarihe ertelenmesi tavsiyesinde bulunuldu.

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