Fransa'da iklim aktivistleri sprey boyalarla Başbakanlık binasını hedef aldı

Pontevedra, A Cañiza köyünde çıkan yangınla mücadele eden İspanyol itfaiyecileri. İspanyada otuz yıldır orman yangınları için en kötü yıl olduğu bildirilen bir yıl oldu. Galiçya ateşinin bu kaygan patlaması, sanki tarihsel bir yangının için için yanan, kısa bir süre için kıvrımlı bir ejderhanın şeklini aldı.