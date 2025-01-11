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Fransa'da imamlara dua talebi: 'Vive la France'

Fransa'da imamlara dua talebi: 'Vive la France'

12:3811/01/2025, Cumartesi
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Paris Ulu Cami
Paris Ulu Cami

Fransa'da imamlardan cuma hutbelerinin sonunda Fransa için de dua etmeleri istendi. Uygulama, farklı topluluklar arasında barış ve güvenliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

Paris Ulu Cami Yöneticisi Chems-Eddine Hafız, ülkedeki imamlardan “Fransa’nın, farklı dini toplulukların bir arada yaşadığı barış ve güvenlik içinde bir yer olması için Allah’a dua etmelerini” istedi.


“Allah Fransa’yı korusun” diye dua edin

Ulu Cami ile bağlantılı 150 imama gönderdiği mesajda Hafız, hutbelerin “Allah Fransa’yı korusun” şeklinde bitirilmesinin ve Arapçaya ek olarak Fransızca da okunmasının önemli olduğunu belirtti.


Fransız öğretmen Samuel Paty’nin 2020 yılında bir İslamcı aşırıcının saldırısıyla öldürülmesinden bu yana ülkedeki bazı camilerde Fransa için dua edildiğini söyleyen Hafız, ayrıca sinagoglarda da cumartesi günleri “cumhuriyet için” dua edildiğini belirtti.


Fransız hükümeti terör endişesiyle ülkedeki camiler üzerinde kontrolünü artırmaya çalışıyor.


#Fransa
#Hutbe
#Cami

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