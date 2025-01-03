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Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları'ndan Şam'a resmi ziyaret

Almanya ve Fransa Dışişleri Bakanları'ndan Şam'a resmi ziyaret

12:223/01/2025, Cuma
G: 3/01/2025, Cuma
DHA
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Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşecek
Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot Suriye'de yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile görüşecek

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Fransız mevkidaşı Jean-Noel Barrot, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmet Şara ile görüşmek üzere Suriye'ye gitti. Alman Bakan'ın ziyarette çelik yelek giymesi dikkat çekti.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, AB adına Fransız mevkidaşıyla bir günlük bir ziyaret için Suriye'ye gittiği kaydedildi.


"Yeni bir siyasi başlangıç mümkün"


Açıklamada, Baerbock'un
"Fransız mevkidaşımla ve AB adına bugün gerçekleştirdiğim ziyaret Suriyelilere açık bir mesajdır. Avrupa ile Suriye arasında, Almanya ile Suriye arasında yeni bir siyasi başlangıç mümkün"
ifadelerini kullandı.


Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Suriye'de, Suriyelilerin hizmetinde ve bölgesel istikrar için barışçıl ve zorlu bir geçişi teşvik etmek istiyoruz"
dedi.


Öte yandan Alman Bakan'ın çelik yelek giymesi dikkatlerden kaçmadı.


#Almanya
#Fransa
#Suriye
#Ahmed Şara

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