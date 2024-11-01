Fransa'da İslam düşmanları iyice azıttı: Camiyi kundaklamaya çalıştılar

İslamofobi'nin oldukça yaygın olduğu Avrupa'da Müslümanlara yönelik bir ırkçı saldırı daha düzenlendi.

Dernek Başkan Yardımcısı Bilel Furtado, sabah namazı için camiye gelenlerin duman kokusu üzerine yangını fark ettiklerini ve kasıtlı bir saldırı olduğunu ortaya koyan yanıcı ve yakıcı aletler bulunduğunu belirtti.