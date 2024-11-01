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Fransa'da İslam düşmanları iyice azıttı: Camiyi kundaklamaya çalıştılar

Fransa'da İslam düşmanları iyice azıttı: Camiyi kundaklamaya çalıştılar

12:091/11/2024, Cuma
G: 1/11/2024, Cuma
AA
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Fransa'da camiye saldırı
Fransa'da camiye saldırı

Avrupa’da son yıllarda İslam düşmanlığı artış göstermeye devam ediyor Müslümanlara yönelik nefret söylemi ve saldırılar ciddi bir sorun haline geldi. Son olarak Fransa'nın Amiens şehrindeki Assounna Camii kapısı, sabah namazı kılındığı sırada kimliği belirsiz kişilerce kundaklanmaya çalışıldı.

İslamofobi'nin oldukça yaygın olduğu Avrupa'da Müslümanlara yönelik bir ırkçı saldırı daha düzenlendi.


Camiyi yakmaya çalıştılar


Fransa'da ülkenin kuzeyindeki Amiens şehrindeki Victorine Autier Caddesi'ndeki Assounna Camii kapısı, kimliği belirsiz kişilerce ateşe verildi.



Sabah namazı kılındığı sırada gerçekleşen saldırıyı fark eden Müslümanlar panik içerisinde dışarı kaçtı.


Soruşturma başlatıldı


Caminin yönetiminden sorumlu dernek, ırkçı saldırıyla ilgili şikayette bulundu.



Dernek Başkan Yardımcısı Bilel Furtado, sabah namazı için camiye gelenlerin duman kokusu üzerine yangını fark ettiklerini ve kasıtlı bir saldırı olduğunu ortaya koyan yanıcı ve yakıcı aletler bulunduğunu belirtti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




#fransa
#islam
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