Fransa'da otobüs şoförleri grevde: Toplu ulaşım kilitlendi

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Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesine bağlı Vesinet, Montesson ve Chatou'da otobüs şoförlerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi ve teşvik primi talebiyle 12 Eylül'de başlattıkları grev sürüyor.
Grev nedeniyle Ile-de-France'daki 9 otobüs hattında ulaşım aksadı.
Öte yandan, sürücülerle işveren şirket arasındaki görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilmedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım-İkmal ve İSFALT çalışanları üç yıldır imzalanmayan toplu sözleşme nedeniyle sendika binası önünde hem sendika yönetimini hem de İBB'yi protesto etti Açıklama yapan Muharrem Özdemir "Biz yol bakımda çalışıyoruz, İSFALT personeliyiz. Sosyal haklarımızı istiyoruz. Ekstra bir şey istemiyoruz, kimseden sadaka beklemiyoruz. Eşitlik, adalet istiyoruz. 1 Mart 2023'den itibaren sözleşme başlamışsa o tarihten itibaren istiyoruz. 2024 1 Mart'ı istemiyoruz. Biz 5 ay ileriye değil 6 ay geriye haklarımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.
Avrupa'da alışılmışın dışındaki yüksek enflasyonla birlikte işçilerin artan yaşam maliyetini dengelemek için daha yüksek ücret talep etmesi nedeniyle son aylarda grev dalgasının yayılması dikkati çekiyor. Almanya'nın Demiryolu Çalışanları Sendikası (EVG) işveren Alman demir yolu şirketi Deutsche Bahn’ı (DB) daha iyi ücrete zorlamak için demir yolu çalışanlarını 21 Nisan’da 8 saatlik toplu uyarı grevine gitmeye çağırdı. Çağrıya uyan demiryolu çalışanları bugün iş bıraktı. Köln merkez tren istasyonunda tren seferleri yapılmadı.