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Dünya

Fransa'da otobüs şoförleri grevde: Toplu ulaşım kilitlendi

Fransa'nın Ile-de-France bölgesinde otobüs şoförlerinin yaklaşık 4 haftadır devam eden grevi, toplu taşımada aksamalara neden oldu.

11:50 . 6/10/2023 Cuma
AA
Arşiv

Arşiv

Paris'in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesine bağlı Vesinet, Montesson ve Chatou'da otobüs şoförlerinin çalışma koşullarının düzeltilmesi ve teşvik primi talebiyle 12 Eylül'de başlattıkları grev sürüyor.

Grev nedeniyle Ile-de-France'daki 9 otobüs hattında ulaşım aksadı.

Öte yandan, sürücülerle işveren şirket arasındaki görüşmelerde henüz ilerleme kaydedilmedi.






#Fransa
#Grev
#Otobüs
#Avrupa
#Ekonomi
17 dakika önce
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