Fransa'da otobüs şoförleri grevde: Toplu ulaşım kilitlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım-İkmal ve İSFALT çalışanları üç yıldır imzalanmayan toplu sözleşme nedeniyle sendika binası önünde hem sendika yönetimini hem de İBB'yi protesto etti Açıklama yapan Muharrem Özdemir "Biz yol bakımda çalışıyoruz, İSFALT personeliyiz. Sosyal haklarımızı istiyoruz. Ekstra bir şey istemiyoruz, kimseden sadaka beklemiyoruz. Eşitlik, adalet istiyoruz. 1 Mart 2023'den itibaren sözleşme başlamışsa o tarihten itibaren istiyoruz. 2024 1 Mart'ı istemiyoruz. Biz 5 ay ileriye değil 6 ay geriye haklarımızı istiyoruz" şeklinde konuştu.