Dünya Fransada sahte et alarmı
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AVRUPA

​Fransa'da sahte et alarmı

Fransa'da sahte et alarmı

Fransa'da insani yardım kuruluşlarına satılan tonlarca kıymanın sağlıksız olduğu ortaya çıktı. Yoksullara 8 ay boyunca sahte kıyma yedirenler 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Haber Merkezi Diğer
Yapılan incelemenin ardından tonlarca kıymanın içine et ve kas yerine deri ve yağ konulduğu ortaya çıktı.
Yapılan incelemenin ardından tonlarca kıymanın içine et ve kas yerine deri ve yağ konulduğu ortaya çıktı.

Et yerine yağ, kas yerine deri koydular, kıyma diye insani yardım kuruluşlarına sattılar.

  • Fransa'daki skandal, insani yardım kuruluşlarının fark etmesiyle patlak verdi.

Ülkede yoksullara yardım eden dernekler kıymanın kokusu, tadı ve renginden şüphelendi. Yetkililer hemen harekete geçti, kıyma dağıtımı durduruldu.

Yapılan incelemenin ardından tonlarca kıymanın içine et ve kas yerine deri ve yağ konulduğu ortaya çıktı.

8 ayda 7 milyon euroluk satış yapıldığı belirlendi. Kıymaların maliyeti düşürmek için Polonya'da üretildiği de saptandı.

TRT Haber'e göre, sahte kıyma satanlar 2 yıla kadar hapis ve bir buçuk milyon avro para cezası istemiyle yargılanacak.

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​Yoksullara 8 ay boyunca sahte kıyma yedirdiler.
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