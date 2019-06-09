​Fransa'da sahte et alarmı

Yapılan incelemenin ardından tonlarca kıymanın içine et ve kas yerine deri ve yağ konulduğu ortaya çıktı.

Et yerine yağ, kas yerine deri koydular, kıyma diye insani yardım kuruluşlarına sattılar.

Fransa'daki skandal, insani yardım kuruluşlarının fark etmesiyle patlak verdi.

Ülkede yoksullara yardım eden dernekler kıymanın kokusu, tadı ve renginden şüphelendi. Yetkililer hemen harekete geçti, kıyma dağıtımı durduruldu.

Yapılan incelemenin ardından tonlarca kıymanın içine et ve kas yerine deri ve yağ konulduğu ortaya çıktı.

8 ayda 7 milyon euroluk satış yapıldığı belirlendi. Kıymaların maliyeti düşürmek için Polonya'da üretildiği de saptandı.

TRT Haber'e göre, sahte kıyma satanlar 2 yıla kadar hapis ve bir buçuk milyon avro para cezası istemiyle yargılanacak.