Fransa'da sözde Ermeni soykırımı iddialarını reddeden Türk asıllı öğrenci sorguya alındı

Fransa yasalarınca suç sayılmadığı halde, 2 Haziran'da tarih dersinde öğretmeninin anlattığı Ermeni tezlerini ve sözde Ermeni soykırımı iddialarını kabul etmeyen Türk asıllı lise öğrencisi Altay, hapis tehdidi, sindirme ve radikalizmle ilişkilendirilme girişimleriyle karşı karşıya kaldı.

"Dayamadım 'delil var mı' diye sordum"

Bourgogne-Franche-Comte bölgesinde yaşayan Altay, öğretmeninin 2 saatlik dersin bir saatini tamamen Ermeni iddialarına ayırdığını ve 40 dakika boyunca "Türklerin Ermenileri, sivilleri öldürdüğünü" söylediğini aktardı.

Öğretmen hapis cezasıyla korkuttu

"En sonunda dayanamadım, sakince 'Delil var mı?" diye sordum. Öğretmen, bana sinirlenerek 'Buna nasıl itiraz edebilirsin?' dedi. Ben de sakince bildiklerimi anlattım. Bir öğrenci daha üzerime bağırarak geldi. Ben yine sakinliğimi korudum" ifadelerini kullanan Altay, öğretmenin kendisini iddialara itirazı nedeniyle hapis cezası almakla korkuttuğunu belirtti.

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İstihbarat birimi ifadeye çağırdı

Altay, babasına 4 Haziran Cuma gününe randevu veren okul yönetiminin kendisini "Ermeni soykırımını reddetmek" ile suçladığını, 1 yıl kadar hapis yatabileceğini söylediklerini dile getirdi.

Biraz araştırdığında, Fransa'da bunun yasalara göre suç olmadığını, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) 1915 Olaylarını soykırım olarak tanımlamayı mecbur tutmadığını gördüğünü ifade eden Altay, 9 Haziran'da da istihbarat birimi tarafından ifadeye çağrıldıklarını söyledi.

Radikallik ve Müslüman kimliğiyle ilgili sorgulandı

Altay, istihbarat birimlerinin, annesinin kardeşlerinin ismini sorduğunu, sosyal medya hesaplarını ve şifrelerini aldığını ve dini sorular sorduğunu kaydetti.

"Müslüman mısın, dinini yaşıyor musun, namaz kılıyor musun gibi sorular sordular. Hatta bir gruba bağlı mısın, dediler. Bağlı değilim dedim" ifadelerini kullanan Altay, bu süreçte büyük bir stres altına girdiğini, sınavlarına konsantre olamadığını, geleceğinden ciddi endişe duyduğunu vurguladı.

"Madem suç disiplin cezası verin"

Baba Aydın, öğretmeninin Altay'ın yaptığını çok büyük suç olarak nitelemesi üzerine, "Madem suç, disiplin cezası verin, 2 hafta okuldan uzaklaştırma cezası verin" dediğini, müdürün veremeyeceklerini söylediğini ifade etti.

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"Bu süreçte oğlumun psikolojisi bozuldu"

Baba Aydın, "O günden bu yana biraz bunalımdayım. Çok endişeli olduğum için iş yerimden de izin verdiler. Oğlumun psikolojisi bozuldu bu süreçte. Fransa'da kimse bize destek çıkmadı bu konuda, sadece iş arkadaşlarım destek oldu. Fransa yönetiminden kimse beni aramadı" ifadelerini kullandı.

Fransa’da 29 Ocak 2001’de çıkan yasayla 1915 Olayları “sözde soykırım” olarak kabul edilirken, bunu reddedenleri cezalandırmaya yönelik 2012’deki yasa ise Anayasa Konseyince ifade özgürlüğüne aykırı bulunarak iptal edildi.

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