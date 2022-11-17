Dünya Fransada vali yasa dışı diyerek 2 Kuran kursunu kapattı
AVRUPA

Fransa'da vali 'yasa dışı' diyerek 2 Kur'an kursunu kapattı

Fransa'da Herault Valisi Hugues Moutouh, içlerinden birinde mescidin de yer aldığı 2 Kur'an kursunu "yasa dışı" diyerek kapatma kararı aldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Fransada vali yasa dışı diyerek 2 Kuran kursunu kapattı
Foto: Arşiv.

Actu.fr'nin haberine göre, Vali Moutouh'un talimat verdiği bölge güvenlik ekibi, 2 gün önce Montpellier kentindeki 2 Kur'an kursunda habersiz kontrol gerçekleştirdi.

  • Bu iki yapıdan, dini eğitim veren Tevekkül Enstitüsü ile içinde mescidin olduğu Occitanie Çok Kültürlü Merkez'i "yasa dışı" oldukları gerekçesiyle kapatma kararı alan Vali Moutouh, namaz kılınan mescidin ise "izin almaksızın cemaate ev sahipliği yaptığını" ileri sürdü.

Belediye, valilik kararını ivedilikle uygulamaya koymak ve söz konusu yapıların kapılarına kilit vurmak için harekete geçti.

Ülkede Müslümanlara ve Müslüman kuruluşlara baskı

Fransa, uluslararası toplum ve Müslümanların tepkisine rağmen, "bölücülükle mücadele" adı altında Ağustos 2021'de yürürlüğe konulan tartışmalı "Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler" yasasının son iki yılda denetime tabi tuttuğu 99 camiden 25'ini kapattı.

  • İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in talebiyle çok sayıda cami hakkında da kapatılması için başlatılan yasal süreç devam ediyor.

Paris yönetimi, Müslümanları hedef aldığı ve ötekileştirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler (BM) başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve insan hakları örgütlerince sık sık eleştiriliyor.

Ülkede çok sayıda Müslüman, dinlerini baskı altında yaşadıkları ve ayrımcılığa uğradıkları gerekçesiyle Fransa'yı terk edip başka ülkelerde yaşamını sürdürmeye başladı.

Fransa imamları sınır dışı ediyor
DÜNYA
Fransa imamları sınır dışı ediyor

İslam'a hakaretin 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiği Fransa'da Macron'u hedef alan şarkıcının mikrofonu kapatıldı
DÜNYA
İslam'a hakaretin 'ifade özgürlüğü' kapsamında değerlendirildiği Fransa'da Macron'u hedef alan şarkıcının mikrofonu kapatıldı
Sular çekilince gün yüzüne çıktı

Sular çekilince gün yüzüne çıktı

​Balıkçılar tesadüfen buldu: Ekipler harekete geçti.
Türk tarihine ışık tutacak keşif

Türk tarihine ışık tutacak keşif

Büyük heyecan uyandırdı: Hemen korumaya alınmalı.
CHPli Ali Mahir Başarır Turan Akdoğan ve Seyit Torun hakkındaki fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi

​Merkez Bankası rezervleri 117,5 milyar dolar olarak açıklandı.

​Köpeklerden kaçarken hayatını kaybetmişti.

​Kontrolden çıktı: Belediyenin bahçe duvarına çarptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.