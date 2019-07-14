Dünya Fransada yelek akımı
AVRUPA

Fransa’da yelek akımı

Aylardır Sarı Yelekliler hareketinin protestolarına sahne olan Fransa’da bu defa Kara Yelekliler protestosu vardı. Belgesiz göçmenlerin oluşturduğu hareket, yıllardır kendileri için düzenleme yapmayan hükümeti protesto etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı aylar boyunca süren Sarı Yelekliler hareketinden esinlenerek kurulan Kara Yelekliler (Gilet Noirs), başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde sokaklarda ya da sığınma evlerinde yaşayan göçmenlerden oluşuyor.
Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetine karşı aylar boyunca süren Sarı Yelekliler hareketinden esinlenerek kurulan Kara Yelekliler (Gilet Noirs), başkent Paris’in de içinde bulunduğu Ile-de-France bölgesinde sokaklarda ya da sığınma evlerinde yaşayan göçmenlerden oluşuyor.

Fransa’da Sarı Yelekliler hareketinden esinlenen Kara Yelekliler, cuma günü başkent Paris’in önemli anıtlarından Pantheon’u işgal etti.

Yüzlerce belgesiz göçmenden oluşan Kara Yelekliler, Başbakan Edouarda Philippe’ten randevu isteyerek durumlarının yasallaşması talebinde bulundu. Kalabalık “Kara Yelekliler belgelerini istiyor!” sloganı atarak bina önünde protestolarını sürdürdü.

YILLARDIR DÜZENLEME YOK

Polis kontrolündeki grup yayınladığı basın açıklamasında “herkes için lojman ve belge” talebinde bulundu.

  • 1981’den beri belgesiz göçmenler konusunda hiçbir düzenleme yapılmadığına dikkat çeken bir gösterici, “Birçok kişi yıllardır belgesiz yaşıyor. Belgelerde olağan dışı bir düzenlemenin yapılması için başbakanın dikkatini çekmek hedefiyle Pantheon’u işgal ediyoruz” dedi.

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