Fransa’da yelek akımı

Fransa’da Sarı Yelekliler hareketinden esinlenen Kara Yelekliler, cuma günü başkent Paris’in önemli anıtlarından Pantheon’u işgal etti.
Yüzlerce belgesiz göçmenden oluşan Kara Yelekliler, Başbakan Edouarda Philippe’ten randevu isteyerek durumlarının yasallaşması talebinde bulundu. Kalabalık “Kara Yelekliler belgelerini istiyor!” sloganı atarak bina önünde protestolarını sürdürdü.
YILLARDIR DÜZENLEME YOK
Polis kontrolündeki grup yayınladığı basın açıklamasında “herkes için lojman ve belge” talebinde bulundu.
- 1981’den beri belgesiz göçmenler konusunda hiçbir düzenleme yapılmadığına dikkat çeken bir gösterici, “Birçok kişi yıllardır belgesiz yaşıyor. Belgelerde olağan dışı bir düzenlemenin yapılması için başbakanın dikkatini çekmek hedefiyle Pantheon’u işgal ediyoruz” dedi.