Fransa’da yeni darbe bildirisi

Fransa, emekli ve muvazzaf askerlerin ardı ardına yayınlandığı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un iktidarını hedef alan bildiriler ve darbe endişesiyle sarsılıyor. Son olarak Fransız Le Parisien gazetesi, cuma günü, kimliklerini gizli tutan, tamamı muvazzaf yüzlerce Fransız askerin hükümetin politikalarını hedef alan yeni bir bildiriyi yayınlamaya hazırlandığını yazdı. Aktif görevdeki askerlerin, bildirilerinin yayınlanması için aşırı sağcı Valeurs Actuels dergisine başvuruda bulundukları kaydedildi. Hatırlanacağı üzere adı geçen dergi, 21 Nisan tarihinde aralarında yaklaşık 20 emekli general ile emekli ve muvazzaf subayların bulunduğu askerlerin, ülkede büyüyen bir kaos olduğu iddiasında bulunarak Cumhurbaşkanı Macron’a bu kaosu engellemezse iç savaş çıkacağı ve ölümlerden sorumlu olacağını belirten bildiriyi de yayınlamıştı. Yeni bildiri iddiasının Macron iktidarında endişeye yol açtığı da haberde belirtildi.

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KİMLİKLERİNİN GİZLİ TUTULMASINI İSTİYORLAR

Derginin genel yayın yönetmeni Geoffroy Lejeune de yaptığı açıklamada yeni bildiri iddiasını doğruladı. Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre Lejeune, “Bu, muvazzaf askerlerin içinde olduğu yeni bir yapı. Bildiriyi bizim yayınlayabileceğimizi düşündükleri için başvurdular. Ancak bunlar kimliklerinin gizli tutulmasını istiyor.” açıklamasını yaptı.

Ardı ardına gelen bildiriler sonrasında Macron cumartesi günü generallerle birlikte poz verdi.

ZAFER TAKI’NDA FOTOĞRAFLI MESAJ

Haberden bir gün sonra, İkinci Dünya Savaşı’nın bitişinin 76’ncı yıl dönümü Zafer Günü kutlamalarının yapıldığı başkent Paris’te, Zafer Takı’nın hemen altında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanlarıyla poz vermesi dikkat çekti. Macron’un bu pozla, bildiri sahibi askerlere, “ordunun desteği benimle” mesajı vermek istediği yorumu yapıldı.

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LE PEN’DEN DESTEK

2022’de Fransa’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Macron’un en büyük rakibi olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen, 21 Nisan’da emekli general ve askerlerin bildirisine sahip çıkmış, desteklemiş ve partisine katılma çağrısında bulunmuştu. Bildirilere yönelik Macron sessizliğini korusa da Fransa Başbakanı Jean Castex, “Cumhuriyet değerlerlerine aykırı” yorumunda bulunmuştu.

ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Fransız ordusu içinden hükümeti hedef alan darbe çağrışımlı bildirilerin zamanlaması da dikkat çekiyor. Sosyalist Parti’nin 2017’deki cumhurbaşkanı adayı ve Generation.S partisinin lideri Benoit Hamon, Twitter’dan, 1961’deki Algiers darbe girişiminden 60 yıl sonra 20 generalin cumhuriyeti açıkça askerî darbeyle tehdit ettiğini yazmıştı.

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SİLAH KAÇAKÇILIĞINDA ORDU PARMAĞI

Fransa’da, silah kaçaklığı yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, Barkhane Operasyonu’nda görev yapan bir asker ile 2 şüphelinin yakalandığı ve 150 silaha el konulduğu belirtildi. LCI kanalının haberinde, daha önce silah kaçakçılığı yapan şebeke hakkında açılan soruşturma kapsamında Paris adlî polisinin suçla mücadele ekibinin yakın zamanda operasyon düzenlediği ifade edildi. Bu kişilerin uzun zamandır takip edildiği aktarılan haberde, operasyonda 150 silaha el konulduğu belirtildi. Haberde, aynı soruşturma kapsamında ocak ayında yapılan operasyonda, aralarında muvazzaf ve emekli asker ile Savunma Bakanlığı şoförü olduğu belirtilen 10 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, bunlardan bazılarının tutuklandığı kaydedildi. Bu operasyonda da 250 silaha el konulduğu ifade edilen haberde, tüm bu silahların çetelere, aşırı sağcılara ve “Fiş S” olarak bilinen ve takip edilen kişiler arasında yer alanlara sağlandığı aktarıldı. Haberde, bu silahların başkent Paris’in çevresinde uyuşturucu kaçakçılığının yapıldığı bölgelerde suç olaylarında kullanıldığına da dikkat çekildi.

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