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Dünya Fransadan Filistine destek gösterilerine yasak
AVRUPA

Fransa'dan Filistin’e destek gösterilerine yasak

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, cumartesi günü düzenlenecek Filistin'e destek yürüyüşünü 'güvenlik' gerekçesiyle yasakladı. İşgal edilmiş Filistin topraklarında yaşananlarla ilgili gösterilere izin verilmemesi talimatı verdi.

Haber Merkezi AA
Fransadan Filistin’e destek gösterilerine yasak
Paris'te, İsrail'in saldırıları karşısında Filistin'e destek amacıyla düzenlenecek gösteri yasaklandı.

Fransa İçişleri Bakanı Gerard Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, polis müdürlüğüne, başkent Paris’te cumartesi günü düzenlenmesi planlanan Filistin'e destek yürüyüşünün yasaklaması talimatı verdiğini belirtti.

GEREKÇE: KAMU DÜZENİNE TEHDİT

2014’teki gösterilerde kamu düzenine ciddi tehdit oluştuğunu ifade eden Darmanin, polis müdürlükleri ve valiliklere tetikte ve sert olmaları talimatı verildiğini kaydetti.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve insan hakları derneği, cumartesi günü geniş katılımlı Filistin’e destek gösterisi yapmayı planlıyordu.


POLİS GÖSTERİCİLERİ DAĞITTI

Filistin yanlısı derneklerin çağrısıyla Paris'te Dışişleri Bakanlığı yanındaki Invalides Meydanı'nda toplanan protestocular kısa süre Filistin lehine slogan atmış, sonrasında polis göstericileri dağıtmıştı.

Fransa-Filistin Dayanışma Derneği (AFPS) Başkanı Heilbronn, gösteri sonrası Dışişleri Bakanlığına gitmiş, buradan çıkışta gözaltına alınmış, saatler sonra serbest bırakılmıştı.

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