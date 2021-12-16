Fransa'dan İngiltere’den gelen yolculara kısıtlama.

Fransa, İngiltere’den gelen yolcular için seyahat kısıtlaması getirdiğini duyurdu.

SIKI KONTROLE TABİ TUTULACAKLAR

Omicron virüsünün tüm dünyada hızla yayılmasının ardından Fransa Hükümeti, seyahat kısıtlamaları ile ilgili bugün açıklama yaptı. Bugün itibariyle İngiltere’den Fransa’ya yalnızca Fransız vatandaşları ve oturum izni girebilecekken, tüm yolcular sıkı kontrollere tabi tutulacak. İngiltere’den Fransa’ya gelen yolcuların 7 gün boyunca karantinada kalması istenirken ancak Fransa’da yapılan testin negatif çıkmasıyla karantina sona erecek. PCR testinin geçerliliği 48 saatten 24 saate düşürülen ülkede, yolculara seyahat kısıtlaması getirilecek.

Kısıtlama kararları, yalnızca aşılı olmayanlar için uygulanacak.



Fransız Hükümet Sözcüsü Gbariel Attal, Fransa’da 240 omicron vakası olduğuna dikkat çekerek amaçlarının virüsün yayılımını engellemek olduğunu söyledi. Fransız olmayan yolcuların iş seyahatlerinin de sınırlı olacağını belirten Attal, "Şuan uygulamış olduğumuz tedbirlerden çok daha fazlasını uygulamaya koyacağız’’ açıklamasında bulundu.