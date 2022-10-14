Dünya Fransız gıda devi Rusyadan çekiliyor
AVRUPA

Fransız gıda devi Rusya'dan çekiliyor

Fransız gıda devi Danone Rusya operasyonlarını satmayı planladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre satış 1 milyar euro zarara neden olabilir.

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Haber Merkezi Diğer
​Fransız gıda devi Rusyadan çekiliyor
Foto/arşiv

Rusya'nın önde gelen süt ürünleri markası Prostokvashino'nun da sahibi olan şirket, toplam gelirlerinin yaklaşık yüzde 5'ini buradan elden ediyor.

Rusya'daki operasyonlarını satmaya hazırlanan şirketin bazı özel besinleri Rusya'ya ihraç etmeye devam edeceği belirtildi.

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Moskova hükümetinin Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin ardından birçok uluslararası şirket gibi Danone de Rusya'ya yatırımları askıya almıştı. Bazı şirketler de faaliyetlerini sürdürüyor. Nestle Rusya'ya bazı ürünlerin ithalatına devam ederken İngiliz rakibi Unilever Rusya'daki fabrikalarında operasyonlarını sürdürüyor.

Bernstein analisti Bruno Monteyne "Kısıtlamalar nedeniyle operasyonlarını sürdürmek şirket için çok karmaşık hale gelmişti. Faaliyetleri iyileştirmek ise imkansız hale gelmişti." değerlendirmesini yaptı.

ABD'de silahlı saldırı: Biri polis çok sayıda ölü ve yaralı var
FOTOĞRAF 13
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Kuzey Karolina valiliğinden yapılan açıklamada, bir şüphelinin silahlı saldırısı sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
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Raleigh kentindeki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir de polisin olduğu bilgisi verildi.
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Silahlı saldırıda 4 kişinin yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralılar arasında bir de polisin olduğu belirtildi.
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Saldırı sonrası çok sayıda güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
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Polis bölgeyi koruma altına alırken, bölgedeki mesken sahiplerine bir sonraki duyuruya kadar evde kalın çağrısı yapıldı.
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Emniyet güçleri şüphelinin gözaltına alındığını ve sorgulamasının başladığını ifade etti.
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ABD'de silahlı saldırı: Biri polis çok sayıda ölü ve yaralı var
ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinin başkenti Raleigh kentinde, silahlı saldırı sonucu 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetti, dört kişi ise yaralandı. Emniyet güçleri, bir şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.


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