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AVRUPA

Fransız Le Monde: Boğazların koruyucusu Türkiye

Fransız basınından Le Monde gazetesi, Rusya-Ukrayna savaşında müzakerelere ev sahipliği yapmanın yanı sıra bir dizi diplomasi trafiği sürdüren Türkiye'nin krizdeki kilit rolünü manşete taşıdı. Türkiye'nin diğer NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptığının vurgulandığı haberde, "Türkiye, Boğazlar'ı tüm savaş gemilerine kapatarak boğazların koruyucusu rolünü oynamasaydı, Rusya bölgeye ek deniz takviyesi gönderebilirdi. O zaman Ukrayna şehirleri Mariupol, Chernihiv veya Kharkiv kaderine mahkum edilirdi" ifadeleri yer aldı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Fransız Le Monde: Boğazların koruyucusu Türkiye
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Fransa'nın önde gelen medya kuruluşlarından Le Monde, hala silahlı çatışmaların sürdüğü Rusya-Ukrayna krizinde Türkiye'nin rolünü kaleme aldı. 'Türkiye neden Karadeniz'deki ihtilafın hakemi oldu?' başlıklı haberde Moskova ve Kiev ile olan ayrıcalıklı ilişkilerinin gücüyle Ankara'nın, kendisini çatışmanın ana arabulucusu olarak konumlandırdığı ve özellikle iki kamp arasında iki müzakere oturumuna ev sahipliği yaptığının altı çizildi.

BAYRAKTAR VURGUSU

Haberde, düşmanlıkların başlamasından önce ve sonra teslim edilen Türk Bayraktar insansız hava aracı, Rus ordusunun tanklarının sütunlarına karşı yaygın olarak kullanan Ukrayna ordusu tarafından şarkılarda övüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Ukraynalı mevkiidaşı Volodymyr Zelensky'nin sık sık telefonda görüştüğü kaydedildi.

Türk ve Ukraynalı diplomatların, Kremlin elçileriyle 10 Mart'ta Antalya'da ve 29 Mart'ta İstanbul'da yapılan görüşmelerde birbirlerini daha yakından tanıdıkları vurgulandı.

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KİEV: TÜRKİYE DİĞER NATO ÜLKELERİNDEN DAHA FAZLASINI YAPTI

Kiev hükümeti, en iyi desteği olarak tanımlanan Türk müttefiki için, “Yaptırımları uygulamasa da Türkiye'nin sunduğu insani, diplomatik, ahlaki, askeri desteği takdir ediyoruz. Ukrayna'yı desteklemek için diğer tüm NATO ülkelerinden daha fazlasını yaptı. Her şeyden önce boğazlarını tüm savaş gemilerine kapattığı için kendisine çok müteşekkiriz” dedi.

'ANKARA SAYESİNDE ODESSAYI KURTARDIK'

Ukraynalı bir diplomatın demecine yer verilen haberde şu ifadeler yer aldı:

“Ankara sayesinde, Odessa'yı kurtarabildik", ülkenin güneyindeki büyük Ukrayna limanı, şimdiye kadar Rus füzeleri ve bombalarından nispeten kurtuldu. Türkiye, 28 Şubat'ta savaşın dördüncü gününde Çanakkale ve Boğaziçi'ni tüm savaş gemilerine kapatarak boğazların koruyucusu rolünü oynamasaydı, Rusya bölgeye ek deniz takviyesi gönderebilirdi.

O zaman Karadeniz kıyısındaki şehre büyük bir amfibi saldırı, onu Rus füzeleri ve bombalarıyla küle dönüşen Ukrayna şehirleri Mariupol, Chernihiv veya Kharkiv'in feci kaderine mahkum ederek mümkün olabilirdi."

Diplomat, “Uzak Doğu'dan ve Kuzey Denizi filosundan gelen Rus askeri gemileri birkaç haftadır Akdeniz'de bulunuyor. Boğazları geçebilselerdi durum çok farklı olurdu” ifadelerini kullandı.

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