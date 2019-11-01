Dünya Fransızlar teröre kol kanat gerdi
AVRUPA

Fransızlar teröre kol kanat gerdi

Fransa gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Fransa Ulusal Meclisi, Türkiye’nin terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barışı getirmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı kınadı. Dışişleri Bakanlığı karara sert tepki gösterdi: Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalışan Fransa’nın, uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki oyunları bozması Fransa’da hayal kırıklığına neden oldu. Fransızların yaşadığı hayal kırıklığı ulusal meclislerinde terör örgütüne kol kanat geren kararlarına yansıdı.

Fransa Ulusal Meclisi, Türkiye’nin, güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nı kınayan sembolik karar tasarısını kabul etti.

Ulusal Meclis’te 121 “evet” oyuyla kabul edilen sembolik karar tasarısında, Barış Pınarı Harekatı kınandı. Tasarıya karşı çıkan milletvekili olmadı. Tasarıda, Suriye’nin kuzeyindeki çatışmalara derhal son verilmesi istendi. “Fransa’nın SDG ismini kullanan terör örgütü YPG’ye sonsuz desteğini yinelediği” kaydedilen tasarıda, harekatın DEAŞ’ın yeniden ortaya çıkma riski taşıdığı iddia edildi.

KINIYORUZ

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Fransa’nın, Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararlar kınandı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Fransız Senatosunun ve Ulusal Meclisinin, Barış Pınarı Harekatı hakkında kabul ettiği kararları şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Fransa’nın Suriye topraklarında bir terör devleti kurmaya çalıştığı ve uğradığı hayal kırıklığı sonucu bu kararı aldığı gayet iyi anlaşılmaktadır” ifadesi kullanıldı.

BİRLİKTE SAF TUTTULAR

Fransız Parlamentosu ve hükümetinin, bu adımlarıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından da terör örgütü olarak tanımlanan PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG ile saf tuttuklarını tüm dünyaya bir kez daha ilan ettiğine dikkat çekilen açıklamada, teröristlerin Elysee Sarayı’nda en üst düzeyde kabul gördüğü bu ülkenin parlamentosunun tutumunun, Türkiye için şaşırtıcı olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, hiçbir ülkenin DEAŞ ile mücadelede Türkiye’ye ders veremeyeceği ve ithamda bulunmaya hiçbir hakkının olmadığı vurgulandı.

Başörtüsü düşmanlığı

  • Dışişleri Bakanlığı, Fransa Senatosu’nda kabul edilen ve başörtülü annelerin okul gezilerine eşlik etmelerinin engellenmesini amaçlayan kanun tasarısını kınadı. Tasarıdaki ikiyüzlülük ve çifte standarda dikkat çekiler açıklamada, “Her fırsatta özgürlüklerden bahseden ülkelerin bugün en temel insan hak ve özgürlüklerini çiğnemeleri bahse konu ülkelerin ikiyüzlülüğünün başka bir örnektir. Bu, Fransa’nın Müslümanları farklı muameleye tabi tutan ayrımcı yaklaşımının yeni bir örneğidir” denildi.

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