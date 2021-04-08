Dünya Fukuyamadan Türkiye ve SİHA tespitleri
AMERİKA SAVUNMA SANAYİ

​Fukuyama’dan Türkiye ve SİHA tespitleri

Fukuyama’dan Türkiye ve SİHA tespitleri

‘Tarihin sonu’ tezinin sahibi ünlü ABD’li siyaset bilimci Francis Fukuyama, Türk SİHA’larının savaşa etkisini analiz eden bir makale yazdı. Türkiye’nin dengeleri ABD, Çin veya Rusya’dan daha fazla belirlediğini belirten Fukuyama, “Küresel görünüm, askeri SİHA’lar tarafından değiştirildi ve Türkiye burada ana aktör oldu” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Fukuyama’dan Türkiye ve SİHA tespitleri
Türkiye’nin SİHA teknolojisinde ulaştığı seviyeye Amerikalı siyaset bilimci Francis Fukuyama’dan övgüler geldi.

Amerikalı siyaset bilimci, “Tarihin sonu” tezinin sahibi Francis Fukuyama, Türkiye’nin son yıllarda ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) günümüz savaş taktiklerini değiştirdiğine dikkat çekerek, “SİHA’lar 2020’de Türkiye’nin bölgesel bir güç olarak yükselmesine önemli katkı yaptı.” ifadesini kullandı. Fukuyama’nın, “American Purpose” dergisinde yayımlanan “Orta Doğu’da homurdanmak” başlıklı makalesinde Türk SİHA’larının bölgesinde yarattığı güçlü etkilerden övgüyle bahsetti. Fukuyama, 2010’ların başında silahlı drone teknolojisi alanında ABD ile İsrail’in oyun kurduğunu ancak daha sonraki yıllarda Türkiye’nin bu alanda hızlı şekilde yeni bir aktör olarak ortaya çıktığını belirtti.

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ABD, ÇİN VE RUSYA’YI GEÇTİ

  • “Küresel görünüm, askeri SİHA’lar tarafından değiştirildi ve Türkiye burada ana aktör oldu” değerlendirmesini yapan Fukuyama, Türkiye’nin kendi ürettiği SİHA’ları Libya, Suriye, Dağlık Karabağ ve kendi sınırları içinde terör örgütü PKK’ya karşı kullandığını kaydetti. Fukuyama, “Bu süreçte Türkiye, daha fazla sonuç üretme kabiliyetiyle ABD, Çin veya Rusya’dan daha fazla kendini dengeleri belirleyen büyük bir bölgesel güç seviyesine yükseltti” yorumunu yaptı.

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Francis Fukuyama
Francis Fukuyama

PERFORMANSLARI OLDUKÇA ETKİLEYİCİ

Türkiye’de üretilen Bayraktar TB-2 ve Anka gibi SİHA’ları örnek gösteren Fukuyama, zamanında ABD’den Predator ve Reaper drone’larını alamayan ve ardından İsrail’den Heron’ları alıp sonra bu ülke ile ilişkileri sorunlu hale gelen Türkiye’nin kendi SİHA’larını üretmeye net bir şekilde karar verdiğini belirtti. Türk SİHA’larının performansının etkileyici olduğuna dikkati çeken Amerikalı siyaset bilimci, “Son Türk drone’ları oldukça etkileyici; örneğin TB2 24 saat havada kalabiliyor ve hem keşif hem de saldırı görevlerini ifa edebiliyor” değerlendirmesinde bulundu.

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  • Türkiye’nin silahlı drone’larını ilk kez kapsamlı şekilde Mart 2020’de Suriye’de 36 Türk askerinin şehit edildiği saldırının ardından kullandığını ifade eden Fukuyama, hava savunma sistemi dahil bölgedeki tüm Suriye askeri unsurlarının SİHA’larla tamamen yok edildiğini hatırlattı. Ardından önce Libya’da, sonra da Dağlık Karabağ bölgesinde kullanılan Türk SİHA’larının özellikle Ermenistan askeri unsurlarına verdiği zararın dikkat çekici olduğunu yazdı.

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İDLİB’DE KATLİAMI ÖNLEDİ

Türkiye’nin bölgesindeki ülkelerle zor ama dengeli ilişkiler kurmaya çalıştığını belirten Fukuyama, Türkiye’nin Suriye’deki askeri varlığıyla İdlib’de muhtemel bir katliamın önüne geçtiğini vurguladı.

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