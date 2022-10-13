Gazda merkez Türkiye olsun

Avrupa kış ayları öncesi, kara kara güvenli enerji tedariği ve ekonomide çarkların dönmesine yönelik arayışlara devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den merkezinde Türkiye’nin olduğu çarpıcı bir çözüm önerisi geldi. Rus lider, Moskova’da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hatlarına yönelik “terör saldırıları” gerçekleştirildiğini dile getiren Putin, “Bu saldırılar, kritik öneme sahip tüm enerji, ulaşım ve iletişim altyapılarının artık tehdit altında olduğunu gösterdi. Kuzey Akım sabotajlarının arkasında kim var? Elbette Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri koparmak ve pazarı ele geçirmek isteyenler var” diye konuştu. Rus lider, Kuzey Akım’a alternatif olarak TürkAkım üzerinden yeni bir teklifte bulundu.

REKLAM

YAPAY MÜDAHALELER İŞE YARAMAZ

Putin, enerji piyasalarına yönelik “yapay” müdahalelerin işe yaramayacağını vurgulayarak, “Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Gerekli miktarda serbest kaynak mevcut değil.” değerlendirmesinde bulundu.

ANA ROTA OLACAK

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2’de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, “Baltık Denizi’nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz’e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa’ya yönelik yakıt ve doğal gaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye’de doğal gaz merkezi kurulabilir” ifadelerini kullandı.

TOP ONLARIN SAHASINDA

Kuzey Akım 2’de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa’ya doğal gaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini belirten Putin, “Rusya, kışın dahil Avrupa’ya enerji sevkiyatına hazır, top onların sahasında. Kimseye yönelik bir kısıtlama yapmıyoruz. Bu sonbahar ve kış döneminde sevkiyatlar gerçekleştirebiliriz.” dedi.

REKLAM

Gazprom: AB sınırına kurarız

Miller ile bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Kuzey Akım’daki sabotaj nedeniyle kaybedilen transit gaz hacminin, Türkiye bir “merkez” (hub) haline getirilerek Karadeniz bölgesine aktarılabileceğini söylemesi üzerine Rus enerji şirketi Gazprom Başkanı Aleksey Miller, “Gazprom, yeni gaz transfer tesisleri inşa etmeye teknik olarak hazır. Bir dağıtım merkezi oluşturulmasına gelince, AB ile Türkiye sınırında bir gaz ticaret alanı oluşturulması konusunu kuşkusuz ki değerlendirmemiz gerek” açıklamasında bulundu.

Bakan Dönmez: Teknik olarak mümkün

Moskova'daki "Rus Enerji Haftası" kapsamında düzenlenen oturumda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın enerji kaynaklarının sevkiyatı için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik teklifinin değerlendirilebileceğini belirterek, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım" dedi. Dönmez, TürkAkım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda Akkuyu'da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den müjde: Türkiye gazı daha ucuza alacak

EKONOMİ Avrupa'da enerji krizi derinleşti: Sanayide çarklar dönmüyor