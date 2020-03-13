Dünya Gazı fanla sıktılar
AVRUPA

Gazı fanla sıktılar

Türkiye sınırındaki göçmenlere gaz fişeği atan Yunanlılar, rüzgarın yön değiştirmesi üzerine askeri araca monte ettikleri fan ile gaz püskürtmeye devam etti. Yunan askerleri sınıra çektikleri jiletli tel örgüyü de genişletiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mültecilerin üstüne gaz bombası attıktan sonra fanı çalıştıran Yunan askeri böyle görüntülendi.
Mültecilerin üstüne gaz bombası attıktan sonra fanı çalıştıran Yunan askeri böyle görüntülendi.

Umut yolculuğuna çıkan onbinlerce mülteci, Türkiye’nin açık kapı politikasının ardından Avrupa’ya gidebilmek için Yunanistan sınırına akın etti. Mülteciler Yunanistan’ın kapıları açacağı umuduyla Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve ağaçlık alanda 15 gündür bekliyor. Avrupa’ya geçme mücadelesinde en çok nehri kullanan sığınmacılar, özellikle güneşin batmasını bekleyerek sınır köylerinde belirledikleri alanlardan geçiş yapıyor.

YUNAN’DAN YENİ BARİKAT

Kastanies Sınır Kapısı’nın önünde jiletli tellerle barikat kuran Yunanlar da sınır hattını güçlendirmeye koyuldu. Yunanlar şimdi de mevcut hattın 100 metre gerisine iş makineleri ile yeni demir kazıklar çakarak tel duvar inşa ediyor. Sınıra siper kazıp mevzi oluşturan Yunanlar, Meriç Nehri kıyısına da tel çit çekiyor. Sığınmacıları geri itmek için uygulanan insanlık dışı yöntemlere dün bir yenisini daha ekleyen Yunan birlikleri, sınırda dev fan monte edilmiş bir askeri araçla görüldü. Uzun süredir Türkiye’ye doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi üzerine Yunanlar, askeri aracın arkasına dev bir fan monte etti. Sığınmacıların üzerine gaz bombaları atan Yunanlar, fanı çalıştırarak gazı tümüyle sığınmacıların üzerine püskürttü.

3 GÖÇMENİ ÖLDÜRDÜLER

Sınırda orantısız gücün etkisi her geçen gün daha da büyüyor. Yunanlar, geçişleri engellemek için sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanısıra ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahale ediyor. 2 hafta içinde 2 bin 500’e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriyeli Muhammad Arab ve Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar hayatını kaybetti.

AB: Sığınma hakkına uy

Jean Marie Garelli (orta) Yusuf Güler (sağ)

Göçmenlere şiddete tepki gösteren AB Komisyonu Üyesi Ylva Johansson, Yunanistan’a sığınma hakkına uyması çağrısında bulundu. Edirne’deki sığınmacıları ziyaret eden BM temsilcisi Jean Marie Garelli ise Türkiye’nin tüm dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Yunanistan'a “sığınma hakkına uyması” çağrısında bulundu. Yunanistan'da sınırı geçmek isteyen sığınmacıların uluslararası hukuka aykırı şekilde yargı sürecinin olmadığı gizli mekanlarda tutulduğu iddialarını değerlendiren AB İçişleri Komiseri Ylva Johansson, “Tabii ki bir süre için gelen insanları gözaltında tutabilirsiniz, ancak şiddet uygulayamazsınız” dedi. AB sınırlarındaki kişilerin sığınma hakkı olduğunu kaydeden Johansson, bunun uluslararası hukukun parçası olduğu ve askıya alınamayacağına dikkat çekti. Yunanistan'ın başkenti Atina'da İltica Ajansı çalışanlarıyla görüşen Johansson, göç olgusunun her zaman olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek “Görevimiz bunu düzenli şekilde yönetmek, sınırlarımızı korumak ve uluslararası korunmaya ihtiyacı olan insanlara konaklama sağlamak” diye konuştu.

TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK

  • Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyeti de Yunanistan sınırındaki sığınmacıları ziyaret etti. BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli ve beraberindekiler, sınırdaki durumu inceleyip Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler'le görüştü. Kadirşinas Türk milletinin misafirperverliğinin bir örneğinin de bu alanda sergilendiğini belirten Güler “Sığınmacıları bombalarla değil, kalplerimizi açarak karşılıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz” derken; Garelli ise Türkiye'nin çalışmalarını takdir ettiklerini bildirdi. Garelli, “Türkiye, tüm dünyaya takdire şayan iyi bir model. Gerçekten çok önemsediğimiz model bir ülkesiniz” diye konuştu.

Kapıyı açın!

Sınırdaki mülteciler Yunan askerlerine “Open the door” diye sesleniyor.

Sınırda bekleyen sığınmacı kadın ve çocuklar, Yunanistan’ın sınır kapısını açması için eylem yaptı. Edirne’de “Kapı açılsın” yazılı pankartlarla Kastanies Sınır Kapısı’na yürüyen göçmenler, Yunanların jiletli tellerden oluşturduğu barikat önünde “Yunanistan kapıyı aç”, “Bize yardım edin” sloganları attı. Yunanistan’ın sınırı geçmek isteyenlere gaz bombası attığını belirten İranlı Sevda Naruzi, “Burada ölen ve çok sayıda yaralanan oldu. Ağabeyim, arkadaşlarım yaralandı. Avrupa Birliği sesimizi duysun. İngiltere’ye gitmek istiyorum” dedi. Afganistan uyruklu Necla Ameni de “Fransa’da eğitimimi tamamlamak istiyorum. Bu bizim hakkımız, Yunanistan bize böyle davranamaz” diye tepki gösterdi.

Mehmetçiğin merhameti

Askerimiz bölgedeki sığınmacı çocuklarla vakit geçirdi.

  • Edirne Valiliği koordinasyonunda İl Göç İdaresi organizasyonu ile sınırdaki sığınmacıların tüm ihtiyaçları karşılanıyor. Sığınmacılara üç öğün yemek verilirken, yemek sırasında sıkılan çocuklarla da Mehmetçik ilgileniyor. Dün düzeni sağlamakla görevli bir Mehmetçiğin yemek kuyruğunda sıkılan küçük çocukla oynaması yürekleri ısıttı. Sıkılan çocukla oyunlar oynayan Mehmetçik, yemek sırası gelince çocuğu annesine teslim etti.

170 göçmen böyle kurtarıldı

Sığınmacıların imdadına Türk Sahil Güvenliği ekibi yetişti.

Türk karasularına geri itilen 170 sığınmacı kurtarıldı. İzmir Dikili, Menderes ve Çeşme açıklarında Yunanların Türk karasularına ittiği lastik botlardaki sığınmacıların imdadına Türk Sahil Güvenlik ekipleri yetişti. Dikili Madra Çayı, Menderes Özdere ve Çeşme Karaada açıklarında 73 Afganistan, 30 Kongo, 13 Orta Afrika, 5 Somali, 3 Suriye ve 1 Angola uyruklu toplam 125 sığınmacı kurtarıldı. Çanakkale Ayvacık açıklarında lastik botla Midilli adasına gitmek isteyen 45 göçmen de geçişin tehlikeli olduğu gerekçesiyle Sahil Güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı.

Geri itmeye PÖH seti

PÖH ekipleri
  • Yunanistan'ın uluslararası sözleşmelere aykırı olarak ülkesine ayak basan sığınmacıları darb edip zorla Türkiye'ye göndermesi büyük tepki çekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla sınırda insanlık dışı uygulamanın önüne geçmek amacıyla görevlendirilen bin özel harekat polisinin (PÖH) devriyesi sürüyor. Karada zırhlı araçlarla, Meriç Nehri'nde ise zodyak botlarla 24 saat devriye atan PÖH'ler, geri itmelerin yapılabileceği alanları gözlüyor.

Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
FOTOĞRAF 9
Title
Sığınmacılar, Avrupa'ya gitmek için Yunanistan sınırında 14 gündür bekliyor.
Title
Yunanistan hudut birlikleri, geçişleri engellemek için zaman zaman sığınmacılara biber gazı ve tazyikli suyun yanı sıra, ölüm ve yaralanmalara neden olan plastik ve gerçek mermilerle müdahalelerde bulunuyor.
Title
Yunanistan'ın müdahalesiyle 2 haftada 2 bin 500'e yakın sığınmacı yaralandı. Silahla vurulan Fas uyruklu Adil Ghazzal, Suriye uyruklu Muhammad Arab, Pakistan uyruklu Muhammed Gulzar yaşamını yitirdi.
Title
Akıl almaz yöntemlerine bir yenisini daha ekleyen Yunanistan, uzun süredir Türkiye tarafına doğru esen rüzgarın yön değiştirmesi nedeniyle sınırda bir aracın arkasına monte edilmiş fanı çalıştırmaya başladı.
Title
Attıkları gazların kendilerine dönmesi üzerine, askeri bir aracın arkasına monte edilen fanı çalıştıran Yunanistan güvenlik güçleri, bu sayede sığınmacılara müdahalede kullandıkları orantısız gücün etkisini artırmayı amaçlıyor.
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Yunan sınır birliklerinin gazı attıktan sonra fanı çalıştırması görüntülere de yansıdı.
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Sınırın yakınlarındaki sığınmacılara sık sık biber ve göz yaşartıcı gazlarla saldıran Yunanistan'ın, etkiyi artırmak için son kullanma tarihi geçmiş gazlar kullandığı tespit edilmişti.
Title
Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
Title
Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
Yunanistan gaz bombalarının etkisini artırmak için 'fan' çalıştırıyor
Yunanistan sınır güçleri, attıkları gaz bombalarının daha fazla etki etmesi için açık alanda fan çalıştırmaya başladı.


Türkiye farkı

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