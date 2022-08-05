Dünya Gazprom Gaz krizi artarak devam edecek
AVRUPA

Gazprom: Gaz krizi artarak devam edecek

Rusya’nın gazı kesmesi sonrası Avrupa enerji krizinin pençesinde boğuşurken, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’dan tehdit gibi bir açıklama geldi.

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Gazprom: Gaz krizi artarak devam edecek
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Rusya’nın gazı kesmesi sonrası Avrupa enerji krizinin pençesinde boğuşurken, Rus devlet enerji şirketi Gazprom’dan tehdit gibi bir açıklama geldi. Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattı ile Avrupa’ya yolladığı gazı yüzde 80 azaltmıştı. Gerekçe olarak ise, hatta bakım ve onarım çalışmaları çerçevesinde Kanada’ya yollanan gaz türbinini geri alamamasını göstermişti. Gazprom, Kanada’ya yollanan türbinin yaptırımlar nedeniyle Rusya’ya teslimatının “imkansız” olduğunu ifade etti ve gaz krizinin artarak devam edeceğini belirtti.

SCHOLZ TOPU RUSYA’YA ATTI

Gazprom, açıklamasında, “Kanada, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere’nin yaptırımları ile Siemens şirketinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle türbin motorunun Portovaya’ya teslimatı imkansız” ifadelerini kullandı. Daha önce şirket yetkilileri, Portova’da şuanda bir türbinin çalıştığını açıklamıştı. Önceki gün Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada’da bakımı yapılan ve Rusya’ya gönderilmesi için Almanya’da bekleyen Kuzey Akım doğal gaz türbininin Rusya’ya teslim edilmesinin önünde bir engelin bulunmadığını söylemiş ve topu Moskova yönetimine atmıştı. Rusya’nın, Avrupaya gaz sevkiyatını artırmak için ülkesine uygulanan yaptırımların kaldırılmasını talep ettiği düşünülüyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres

Guterres enerji şirketlerini açgözlülükle suçladı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, enerji krizi sırasında dünyanın en fakir insanları üzerinden rekor gelir elde eden petrol ve doğal gaz şirketlerini “anlamsız açgözlülükle” suçladı. Guterres, yılın ilk çeyreğinde en büyük enerji şirketlerinin toplam 100 milyar dolara yakın kar elde etmesinin “ahlaksızlık” olduğunu söyledi. Bütün hükümetlerin elde edilen bu aşırı gelirleri vergilendirmesini isteyen Guterres, bu vergilerden elde edilecek fonların zor zamanlarda savunmasız insanları korumak için kullanılması çağrısında bulundu.

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