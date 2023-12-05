Gazze fiilen 3’e bölündü

7 Ekim sonrası Gazze’de terör estirmeye başlayan işgalci güç İsrail, Filistin nüfusuna adım adım etnik temizlik uygulayarak 1.9 milyon kişiyi Refah Sınır Kapısı’nın yanındaki küçük alana sıkıştırıyor. İlk aşamada Gazze’nin kuzey bölgelerindeki Filistinlilere orta ve güney kısımlardaki “güvenli bölgelere” gitmelerini söyleyen işgalci güç, 1 aydan kısa süre içinde güneyde de saldırılarını yoğunlaştırarak tüm nüfusu Mısır sınırındaki Refah bölgesine göç ettirme politikasını uygulamaya koydu. Bu politikayla Gazze’yi fiilen üçe bölen terör devleti, etnik temizliğini desteklemek için hedef gözetmeksizin hava saldırılarında bulunuyor. İşgalci ordunun şu ana kadar sadece kara birliklerinin işaretlemesiyle 10 bin hava saldırısı yaptığı belirlendi.

Adım adım işgal

Terör devleti, 12 Ekim’de Gazze’nin kuzeyine başlattığı saldırılarda abluka altındaki şeridin orta ve güneyini “güvenli bölge ilan etmişti. Daha sonra 4 Kasım’da orta bölgelere de saldırılar yoğunlaşırken, Gazze’deki Filistinlilere güneydeki Han Yunus bölgesine gitmelerini söyleyen açıklamalar yapıldı. Han Yunus’un nüfusu diğer bölgelerden gelen Filistinlilerle kısa sürede 400 binden 1 milyona çıkarken, işgalci güç yine sözünde durmadı ve 30 Kasım’dan itibaren güney bölgelerine de saldırılar başlattı. Terör devletine göre 1.9 milyon yerlerinden edilmiş Filistinli için son olarak gidilmesi gereken yer Refah Sınır Kapısı’nın yanındaki ufak bir bölge. İşgalci hükümetin bazı üyeleri, nihai olarak Filistinlileri buradan Mısır yoluyla sürmek istediklerine dair geçtiğimiz haftalarda açıkça beyanatta bulunmuştu.

Fiilen üçe böldü

İşgal stratejisini derinleştiren terör devleti İsrail, Gazze’yi fiilen üçe bölmüş durumda. Yaklaşık bir milyon insanın yaşadığı kuzeyde Gazze’nin merkezinin de bulunduğu bölge yıkımdan en çok etkilenen yer oldu. Merkez kısımdaki 300 bin nüfuslu Deyr El Balah bölgesi de ilk zamanlarda kuzeyle güney arasında evlerini terk edenlerin geçiş bölgesi haline gelirken, son haftalarda buranın sakinleri de evlerini terk ederek güneye gitti. Gazze’nin üçüncü kısmı ise son günlerde aralıksız bombardımana maruz kalan güneydeki Han Yunus bölgesi. Böylece Gazze’nin her yeri hedef olurken, güvenli bir bölge bırakılmamış oldu.

Havadan terör estiriyor

İşgalci ordu, yaptığı açıklamada Gazze Şeridi’ne sadece kara kuvvetlerinin yönlendirmesiyle 10 bin civarında hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. Çok sayıda katliama neden olan bu saldırıların İsrail ordusunda hava kuvvetleriyle kara kuvvetlerini koordine eden “5620” kodlu iş birliği birimi tarafından yönetildiği belirtildi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de bu birimin katliamlarını överek hava ve kara unsurları arasındaki koordinasyonda kilit rol oynadığını belirtti.

Tanklar Han Yunus’a ilerliyor

Öte yandan El Cezire’nin yerel kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Gazze’nin güneyini de kuzeydeki gibi yerle bir etmek isteyen terör devleti, dün sabah saatlerinde tanklarını ve zırhlı araçlarını doğudan Han Yunus şehrine doğru ilerlemeye başladı. Kuzeyden güneye inen Selahaddin Caddesi’nin doğu tarafından hareketlenen işgalci güç, bu bölgelerde yaşayanlara da batıya ya da Refah’a doğru tahliyeye başlamaları tehdidinde bulunda. Yerel kaynaklar, İsrail tanklarının ağır bombardıman eşliğinde Han Yunus’un merkezine yavaşça ilerlediğini kaydetti.







