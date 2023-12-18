Gazze Sağlık Bakanlığı: İsrail güçleri hastanedeki yaralıların üzerine köpek saldı

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, Kemal Advan Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Husam Ebu Safiyye ve beraberindeki doktorlarla hastanede basın toplantısı düzenledi.





Toplantı sırasında çevre binalarda konuşlanmış İsrail askerleri tarafından hastaneye ateş açılması üzerine Burş ve beraberindeki ekip yerlerini değiştirdi.









'İşlenen bu iğrenç suçlara ilişkin ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istiyoruz'





Burş, hastaneyi ablukaya alan İsrail askerlerinin, hastanenin bazı bölümlerini yıktığını, yardım girişine izin vermediğini, sağlık çalışanlarına, yaralılara ve hastaneye sığınan yerlerinden edilmiş sivillere saldırdığını belirtti.





İsrail güçlerinin hastanede 70'ten fazla kişiyi alıkoyduğunu söyleyen Burş, askerlerin tek tek sorguya çektiği sağlık personelini canlı kalkan olarak kullandığını ifade etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Burş, hastanede yaşananlara ilişkin şunları söyledi:





"Ablukanın başından itibaren hastanenin kapısı ve çevresi bombalandı, hastane bünyesindeki binalara ateş açıldı, kadın doğum bölümünün olduğu ikinci kat bombalandı, 5 kişi öldü. Kemal Advan Hastanesi Müdür Ahmed el-Kahlut alıkonup bilinmeyen bir yere götürüldü.





İsrail askerleri, hastaneye sığınan yerinden edilmiş siviller ile sağlık personelini yarı çıplak bir şekilde büyük bir çukurda toplayarak üzerlerine saldırı köpekleri saldı. İsrail'e ait iş makineleri, hastanenin oksijen ünitesini, su deposunu, merkez arşivini ve eczanesini yıktı.





İsrail güçleri, buldozerle hastane bahçesinde büyük bir çukur kazdı ve öldürdükleri kişilere ait yaklaşık 12 cesedi bu çukura attı. Çukura atılanlar arasında yaralıların olup olmadığını bilmiyoruz. İşlenen bu iğrenç suçlara ilişkin ilgili uluslararası soruşturma açılmasını istiyoruz."









"Hastanedeki sivillerin ellerine silah vererek fotoğraflarını çektiler"





Kemal Advan Hastanesi Çocuk Hastalıkları Bölümü Başkanı Ebu Safiyye, basın toplantısında İsrail askerlerinin, hastaneyi ablukaya aldığı ilk gün herkesi bahçeye çıkardığını belirtti.

Ebu Safiyye, İsrail askerlerinin baskınında yaşananlara ilişkin, şunları kaydetti:





"Hastaneye sığınan yerlerinden edilmiş 65 yaş altı sivillerin elleri havada olarak dışarı çıkmasını istediler. Bu kişilerin eline silah vererek onları direnişçiymiş gibi gösterdiler ve fotoğraflarını çektiler. Sonrasında bu kişileri serbest bıraktılar. Biz bu senaryonun, hastaneye baskın düzenlemek için yazıldığını biliyorduk.





Baskının ikinci günü hoparlörlerle sağlık çalışanlarının dışarı çıkmasını istediler. 75 sağlık çalışanını alıkoydular, elbiselerini çıkardılar, hakaret ettiler, darbettiler, üzerlerine ateş açtılar ve 5 sağlık çalışanını yaraladılar. Bu kişilerin üzerine köpek saldılar. Ayrıca 75 yaşındaki bir yaralının üzerine saldırı köpeği saldılar, yaralı ertesi gün hayatını kaybetti."





"Sivillerin hastane bahçesine diri diri gömüldüğünden şüpheleniyoruz"





İsrail askerlerinin hastane bahçesinde bulunan çadırların üzerinden iş makinalarıyla geçtiği sırada çığlık seslerinin duyulduğunu aktaran Ebu Safiyye, bahçedeki cesetlerle birlikte henüz canlı olan sivillerin de diri diri gömüldüğünden şüphelendiklerini belirtti.





Ebu Safiyye, İsrail keskin nişancılarının, hareket eden her cismi hedef aldığını, bu yüzden bahçede olanları göremediklerini kaydetti.



