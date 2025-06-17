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Gazze Şeridi'nde bir İsrail askeri daha öldü

Gazze Şeridi'nde bir İsrail askeri daha öldü

14:5017/06/2025, Salı
G: 17/06/2025, Salı
AA
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir askerinin öldüğünü duyurdu.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde bir askerinin öldüğünü duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinde kurulan bir pusuda 1 askerinin öldüğünü, biri subay olmak üzere 10 askerinin yaralandığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, "Golani Tugayı'nın 12. Taburu'nda görevli Çavuş Naveh Lesham, Gazze Şeridi'nin güneyinde düzenlenen bir operasyonda hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

Olayda bir subay ile 3 asker ağır olmak üzere 10 askerin yaralandığı belirtilirken, olayın detaylarına ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail devlet televizyonu KAN, Golani Tugayı'nın 12. Taburu'nda görevli Çavuş Lesham'ın Han Yunus'ta zırhlı personel taşıyıcısına önceden yerleştirilmiş patlayıcının infilak etmesi sonucu öldüğünü aktardı.

Bununla birlikte 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı, 427'si 27 Ekim'de Gazze'ye başlatılan kara saldırılarında olmak üzere 870'e ulaştı.

Resmi verilere göre, 2 bin 729'u Gazze'ye kara saldırılarının başlamasından bu yana olmak üzere toplam 5 bin 981 İsrail askeri de yaralandı.

Ancak, Hamas ve diğer Filistinli grupların sık sık kurduğu pusular ve düzenlediği operasyonlar dikkate alındığında, İsrail ordusunun kayıpları gizlediği iddiaları gündemde.

Çeşitli uluslararası raporlarda, İsrail'in savaş sırasında oluşan askeri kayıplara ilişkin detayları sansürlediği ve bu sansürün nedenleri arasında kamuoyunun moralini koruma çabasının yer aldığı ifade ediliyor.

Öte yandan, İsrail'in ABD desteğiyle 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye sürdürdüğü saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere 184 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti ya da yaralandı, 11 binden fazla kişi kayboldu, yüz binlerce kişi de zorla yerinden edildi.


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