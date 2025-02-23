Gazze yemini: Ant olsun Gazze’yi terk etmeyeceğiz

Hamas, yedinci tur esir takası kapsamında Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed adındaki 6 Filistinli esiri Kızılhaç Komitesi ekiplerine teslim ederek serbest bıraktı. 620 tutukluyu serbest bırakması gereken İsrail ise esirleri serbest bırakmayı geciktirerek alaşmayı zora soktu. Her esir takasında olduğu gibi dünkü takasta da İsrail’e mesaj gönderen Filistinli direniş grupları, ABD Başkanı Donald Trump’ın öne sürdüğü Gazze sakinlerinin tehcir edilmesini ön gören plana karşı Gazze’yi terk etmeyeceklerine ant içti.

KUR’AN TİLAVETİYLE BAYRAK GÖNDERE ÇEKİLDİ

Sabah saatlerinde Gazze’nin güneyindeki Refah’ta yapılan törende, Etiyopya asıllı Falaşa Yahudisi Avera Mengistu ve İsrailli Tal Shoham, Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Hamas, iki esirin de asker olduğunu ilan etti. Öğleden sonra ise bu kez takas töreninin adresi Nusayrat Kampı’ydı. Tören için hazırlanan platforma, “Toprak sahiplerini tanır, cifte vatandaşları ayırt eder” yazılı pankart asılırken, Hamas’ın yanı sıra Gazze’deki tüm direniş gruplarından temsilciler, tören alanına geldi. Tören başlarken alana getirilen zeytin ağacından yapılmış bayrak gönderine Kur’an-ı Kerim tilaveti eşliğinde dev bir Filistin bayrağı çekildi. Alana gelen direniş grupları temsilcileri ise “Başımıza bombalar yağarken ve açlıktan ölürken Gazze’yi terk etmedik, ateşkes sonrası da terk etmeyeceğiz” diyerek Gazze’de kalmaya and içti. Alana toplanan Filistinli siviller de bu ana iştirak etti. Daha sonra Eliya Cohen, Omer Shem-Tov ve Omer Wenkart adlı üç esir Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

10 YILLIK ESİRLERE IRKÇI AYRIMCILIK

Hamas’ın serbest bıraktığı esirler arasında 2014 yılından beri alıkoyduğu Etiyopya asıllı Falaşa Yahudisi Avira Mengistu ve işgal altındaki 1948 topraklarında yaşayan Araplardan olan Hişam es-Seyyid’in adı dikkat çekiyor. Hamas, İsrail'in önceki uzlaşılarda iki esiri önemsemediğini ancak son esir takasın iki esire karşılık 60 tutukluyu verdiğini açıkladı. İsrail medyası ise Mengistu’nun Falaşa Yahudisi olması nedeniyle ayrımcılığa maruz bırakıldığını öne sürdü. Orduya alınan ancak Batı Yahudileri ile aynı haklardan faydalanamayan Falaşa Yahudileri, askeri operasyonlarda ordu tarafından önden gönderilmeleriyle de biliniyorlar.

İKİNCİ AŞAMA TARTIŞMALARI

Hamas ile İsrail arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes sürecinin üç aşamadan oluşacağı ilan edilmişti. Buna göre, 42 gün süren ilk aşamada Hamas’ın 25’i sağ 8’i ölü 33 esiri, karşılığında İsrail’in yaklaşık 2000 tutukluyu salıvermesi ön görülmüştü. İlk aşamada, İsrail ordusunun Gazze’nin orta kesimindeki Netzarim Koridoru’ndan çekilmesi de yer alıyordu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve iktidardaki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin ikinci aşamaya geçişi yokuşa sürdüğü görülüyor. Anlaşmaya göre, İsrail’in de Gazze-Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru’ndan çekilmesi ve yeniden imar sürecinin başlaması ön görülüyor. Üçüncü aşamada ise ateşkesin kalıcı hale getirilerek İsrail ordusunun konuşlanacağı bir tampon bölge belirlenmesi için müzakereler yürütülecekti. Netanyahu ise ikinci aşama için Gazze’nin tamamen silahsızlandırılmasını şart koşarak müzakereleri yokuşa sürüyor.

ESİRLERİ YA TABUTLA YA UZLAŞIYLA ALIRSINIZ

Hamas hareketi, dış müdahale olmaması ve Filistinli direniş grupları arasında tam bir ulusal birlikle karar alınması halinde bütün esirleri tek kerede serbest bırakabileceğini ilan etti. “İsrail tarafı anlaşmaya uydukça kendisinin de anlaşmaya uyacağının” altını çizen Hamas, yayınladığı açıklamada, "İsrail’in önünde iki seçenek var: Esirlerini ya tabutta alırlar ya da direniş güçlerinin şartlarına bağlı kalarak esirlerine canlı şekilde kavuşurlar" denildi.

Hişam es-Seyyid törensiz bırakıldı

Yedinci tur esir takasında serbest bırakılan Arap asıllı İsrail vatandaşı Hişam es-Seyyid, 20 Nisan 2015’te Gazze’ye sızmaya çalışırken yakalanmıştı. Hamas Hareketi, Negev bölgesindeki Es-Seyyid köyü bedevilerinden olan Es-Seyyid için Filistin halkına saygı nişanesi olarak tören gerçekleştirmedi. İsrail, es-Seyyid’in asker olmadığını öne sürse de İsrail medyasında yer alan haberlere göre, 2008 yılında orduya katılan Es-Seyyid, üç ay sonra askerlik hizmetine uygun olmayan psikolojik durumu nedeniyle ordudan çıkarılmıştı.







