Gazze’de 32 sanat merkezini yok etti

Gazze’de bulunan 32 kültürel yapı ve simge eserler yerle bir edilirken, nadir el yazmaları ve kültür merkezleri tahrip edildi. Birçok Gazzelinin faydalandığı merkezlerin yok edilmesi, İsrail’in Filistin’in tarihine göz diktiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Eserler arasında Gazze şehrinin simgesi sayılabilecek Meçhul Asker Anıtı var. 1956’da inşa edilen bu anıt, işgalciler tarafından buldozerlerle yıkıldı. Ayrıca Filistin Meydanı’nda yer alan 1998’de inşa edilmiş Zümrüdüanka Heykeli de artık yok. 1998 yılında ünlü Heykeltıraş Iyad Al-Sabah tarafından yapılan bu heykel, Gazze için önemli bir sanatsal değer taşıyordu. İsrail işgali sırasında pek çok halk kütüphanesi de kullanılamaz hale geldi. Bunların en önemlisi, yüz binlerce kitap içeren Gazze Belediyesi Halk Kütüphanesi oldu. 1948’deki Nekbe’den önce Kudüs, Yafa ve başka yerlerde yayınlanan gazete ve dergilerin kopyalarını içeren Cibaliye Kampı’ndak El-Asriye Merkez Kütüphanesi ve binlerce değerli kitabın bulunduğu Gazze Şehri'nin Al-Daraj semtindeki ünlü El-Yazıcı Kütüphanesi hedef alındı. 2021'de Gazze'ye yönelik saldırıda yıkılan ve eskisinden daha iyi bir şekilde yeniden inşa edilen Samir Mansur Kitapevi, 7 Ekim saldırıları sonrasında yeniden imha edildi. Eğitim seviyesi yüksek olan Gazzelilerin, sürekli açık olan kitap fuarları ve kitapevleri de kullanılamaz hale geldi. Gündoğumu Kitap Fuarı, Dar el-Kelime Yayıncılık, En-Nahda Yayıncılık ve En-Naim Yayıncılık da tamamen tahrip edildi.