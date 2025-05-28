Gazze'de can kaybı 54 bin 84'e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 23 sivilin hayatını kaybettiği, 179 sivilin yaralandığı belirtildi. Ayrıca önceki saldırılarda hayatını kaybeden 5 sivilin enkaz alanlarından cansız bedenine ulaşıldığı, böylece son 24 saatte 28 can kaybının kayıtlara geçtiği ifade edildi. Bilançoya, ulaşımın zor olması nedeniyle Kuzey Gazze'deki hastanelerin dahil edilemediği aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 924'e, yaralı sayısı 11 bin 567'ye yükseldi. İsrail ordusunun saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 84'e, yaralı sayısı 123 bin 308'e yükseldi.