Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'de can kaybı 54 bin 84'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 54 bin 84'e yükseldi

13:2528/05/2025, Çarşamba
IHA
Sonraki haber
Gazze Şeridi.
Gazze Şeridi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısı 54 bin 84'e, yaralı sayısı 123 bin 308'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik katliamlarında bilanço ağırlaşıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içinde düzenlediği saldırılarda 23 sivilin hayatını kaybettiği, 179 sivilin yaralandığı belirtildi. Ayrıca önceki saldırılarda hayatını kaybeden 5 sivilin enkaz alanlarından cansız bedenine ulaşıldığı, böylece son 24 saatte 28 can kaybının kayıtlara geçtiği ifade edildi. Bilançoya, ulaşımın zor olması nedeniyle Kuzey Gazze'deki hastanelerin dahil edilemediği aktarıldı. Son verilerle birlikte İsrail'in Gazze Şeridi'nde ateşkesi tek taraflı olarak bozduğu 18 Mart'tan bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 924'e, yaralı sayısı 11 bin 567'ye yükseldi. İsrail ordusunun saldırıları başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana toplam can kaybı ise 54 bin 84'e, yaralı sayısı 123 bin 308'e yükseldi.



#Gazze
#soykırım
#can kaybı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Karne gününe kaç gün var? MEB takvimi ile okullarda karne günü tarihi 2025