Gazze'de can kaybı 57 bin 575'e yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 52 can kaybının kayıtlara geçtiği, 262 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Sözde yardım dağıtımları sırasında 8 kişinin yaşamını yitirdiği, 74 kişinin yaralandığı aktarıldı. Sözde yardım dağıtımı sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 766'ya, yaralananların sayısı ise 5 bin 44'e ulaştı. İsrail'in ateşkesi tek taraflı bozduğu 18 Mart'tan bu yana can kaybı 7 bin 13'e, yaralı sayısı ise 24 bin 838'e yükseldi. Son verilerle birlikte İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 57 bin 575'e, yaralı sayısı ise 136 bin 879'a çıktı.

Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Doha'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik müzakerelerde "zamana ihtiyaç duyulduğunu" ifade etti. El-Ensari ateşkes anlaşmasına ilişkin, "Şu anda bir zaman çizelgesi verebileceğimi sanmıyorum. Ama bunun için zamana ihtiyacımız olduğunu söyleyebilirim. Şu anda olan şey, her iki heyetin de Doha'da olması. Görüşmeler için bir çerçeve üzerinde ayrı ayrı görüşüyoruz. Bu çerçeve üzerinde her iki tarafla da görüşüyoruz" dedi. El-Ensari, "Konuşulan şey, genel bir çerçeve belgesi, detaylı görüşmeler henüz başlamadı. Müzakere çerçevesi için taraflar arasındaki boşluğu kapatmayı ve uygun bir ortam bulmayı amaçlıyoruz" şeklinde konuştu. El-Ensari, "Arabulucuların çabaları saldırıları sona erdirecek bir aşamaya ulaşmaya odaklanmış durumda. Bu aşamaya ulaşmak için şu anda nihai aşama başlamadan önce bir müzakere çerçevesi görüşülüyor. Bir çerçeve ve ön prensipler ortaya koyuyoruz, bunlar üzerinde mutabakata vardıktan sonra ateşkes teklifinin görüşülmesi aşamasına geçmeyi umuyoruz. Biz müzakerelerde takvim belirlemiyoruz, olumlu sonuç alınana kadar müzakereler devam ediyor" dedi.