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Dünya Gazzede çocuklara bomba Şehit sayısı 67ye yükseldi
ORTADOĞU

Gazze’de çocuklara bomba: Şehit sayısı 67'ye yükseldi

Mescid-i Aksa baskını başarısız olan İsrail, hıncını Gazze’den çıkarıyor. İsrail ordusu hava, kara ve denizden pazartesi gününden itibaren çoğu sivil olmak üzere 500’den fazla noktayı vurdu. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı 17’si çocuk 67 Filistinlinin şehit olduğunu açıkladı. Yaralı sayısı da 388’e çıktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazze’de çocuklara bomba: ​Şehit sayısı 67ye yükseldi
İsrail ordusu hava, kara ve denizden pazartesi gününden itibaren çoğu sivil olmak üzere 500’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı.

Filistin direnişi karşısında panikleyen işgalci İsrail kadın çocuk demeden sivil katliamına devam etti. İsrail ordusu hava, kara ve denizden pazartesi gününden itibaren çoğu sivil olmak üzere 500’den fazla hedefi vurduğunu açıkladı. İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ateşkes planlamadıklarını ve Gazze’ye yönelik saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

Saldırılarda şehit olan Filistinlilerin naaşları hastanelerdeki morglara kaldırıldı.
Saldırılarda şehit olan Filistinlilerin naaşları hastanelerdeki morglara kaldırıldı.

İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu
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İşgalci İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda biri çocuk 2 Filistinli daha şehit oldu

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail’in pazartesi gününden bu yana Gazze’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda ölü ve yaralı sayısının arttığı ifade edildi. İsrail saldırılarında 17’si çocuk, 5’i kadın, 1’i yaşlı olmak üzere 67 Filistinlinin şehit olduğu, yaralı sayısının ise 388’e çıktığı kaydedildi.

İsrail’in hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı acı kameralara böyle yansıdı.
İsrail’in hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarının yaşadığı acı kameralara böyle yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e teklif: Asker gönderelim
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ABD katilin arkasında

  • ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrailli mevkidaşı ile yaptığı telefon görüşmesinde ABD’nin İsrail’e “sarsılmaz desteğini” vurguladı. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Emily Horne, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, İsrail Ulusal Güvenlik Danışmanı Meir Ben Shabbat ile telefonda görüştüğünü açıkladı.Açıklamada, “Sullivan, Başkan Joe Biden’ın İsrail’in güvenliği ve sivilleri korurken kendini ve halkını savunma hakkına sarsılmaz desteğini iletti” değerlendirmesi yapıldı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken ise İsrail ve Filistin’e “şiddete son verme” çağrısı yaptı. Blinken İsrail katliamlarına ses çıkarmadı.

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