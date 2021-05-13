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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’e teklif : Asker gönderelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in saldırılarını görüştüğü Rusya Devlet Başkanı Putin’e önemli bir de teklif sundu. BM Güvenlik Konseyi’nin meseleye müdahil olmasını ve İsrail’e saldırıları durdurması için net mesajlar verilmesini isteyen Erdoğan, “Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde çalışılması gerekir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı ​Erdoğan’dan Putin’e teklif​: Asker gönderelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistin’deki İsrail zulmü ve Sputnik V aşısının Türkiye’ye sevkiyatına ilişkin konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı'yla görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı'yla görüştü
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail’in Kudüs, Gazze, Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik pervasız saldırıları karşısında Türkiye olarak tepkilerini en sert şekilde ortaya koyduklarını belirterek uluslararası camianın da İsrail’e güçlü ve caydırıcı bir ders vermesi gerektiğini, bu amaçla her seviyede girişimlerini sürdürdüklerini ifade etti.

Netanyahu'nun oğlundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin paylaşımına 'alçakça' cevap
DÜNYA
Netanyahu'nun oğlundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin paylaşımına 'alçakça' cevap

İKİ LİDER HEMFİKİR

Rusya Dışişleri Bakanlığının Filistin konusunda Birleşmiş Milletler (BM) parametrelerine ve iki devletli çözüme işaret eden açıklamasını önemli bulduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın Kudüs’te yaşanan gelişmeler konusunda hemfikir olduğunun gösterilmesinin önemli bir mesaj teşkil ettiğine dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin diplomasisi

BMGK NET MESAJ VERMELİ

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, kriz daha fazla büyümeden Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin (BMGK) meseleye müdahil olmasının önem arz ettiğini ve Konsey’in İsrail’e saldırıları durdurması hususunda kararlı ve net mesajlar vermesi gerektiğini vurguladı. Filistinli sivillerin korunması için bölgeye uluslararası koruma gücü gönderilmesi fikri üzerinde de çalışılması gerektiğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Rusya’nın BM’de tüm bu konularda yakın iş birliği sergileyeceğine inandığını dile getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin de Türk halkının Ramazan Bayramı’nı kutlayarak sağlık, mutluluk ve esenlik temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e kınama mesajı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'e kınama mesajı

Vladimir Putin
Vladimir Putin

Rusya’dan arabulucu olma teklifi

  • Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Filistin ve Ürdün Büyükelçileri ile yaptığı toplantında, Moskova’nın İsrail ile Filistin barış süreci çabalarını hızlandırmaya hazır olduğunu yineledi. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Rus tarafı, uluslararası arabuluculardan Orta Doğu Dörtlüsü tarafından sunulan yardım fırsatları da dahil olmak üzere bu alandaki çabaları daha da yoğunlaştırmaya hazır olduğunu yineledi” ifadeleri kullanıldı.
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