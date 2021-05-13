​Buruk bayram: Bir yandan İsrail belası bir yandan virüs

Rahmet ve bereket ayı Ramazan’ın ardından bayrama kavuştuk. Koronavirüs salgını ve İsrail’in alçakça saldırıları yüzünden bu yıl da bayram buruk geçecek. Salgından korunma tedbirleri kapsamında denetimlerin süreceği Ramazan Bayramı’nda ev ziyaretleri yapılamayacak. Şehirler arası yolculukların da ciddi denetime tabi tutulacağı Ramazan Bayramı’nda, sevdiklerimizle buluşmalar bir başka bayrama kalacak. Bayrama anlam katan aile büyüğü ziyaretleri, bu bayram salgın tedbirleri kapsamında gerçekleşmeyecek. Ayrıca bu bayram da yakınlarımıza sarılamadan geçecek. Salgın sürecinde ortaya çıkan vaka düşüşlerinin korunması için, aile bireyleriyle telefonla bayramlaşmak tavsiye ediliyor.

95 BİN PERSONEL DENETİMDE

Ramazan bayramı öncesi 16 Nisan günü 62 bin 939’a kadar yükselen günlük vaka sayısı, 10 Mayıs itibarıyla 13 bin 604’e kadar geriledi. Ramazan ayında yaşanan tam kapanmayla birlikte, salgın seyrinde meydana gelen olumlu ivmenin bayramda sürmesi için önlemler devam edecek. Sokağa çıkma kısıtlaması ve seyahat yasağı çerçevesinde

7 bin 251 kontrol noktasında 95 bin 948 kolluk personeli görev alacak. Şehir içinde 6 bin 84 kontrol noktasında 79 bin 279 kamu personelinin görev alacağı denetimlerde, geçerli bir muafiyetin olup olmadığı incelenecek.

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BAYRAM NAMAZINDA DUALAR AKSA’YA

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki tacizleri ve Gazze’deki alçakça saldırılar da bayrama gölge oldu. İsrail’in alçakça katlettiği aralarında çocukların da olduğu 50’yi aşkın şehit kılınacak bayram namazlarında dualarla anılacak.

ÇARŞILAR SESSİZ

Tam kapanma nedeniyle her bayram arifesinde alışveriş yoğunluğu görülen Tarihi Yarımada’da sessizlik hakimdi. Eminönü ve Mısır Çarşısı’ndaki esnaf, turistler ile izinli vatandaşlara hizmet verdi. Bayram alışverişine çıkan Nurhan Çetinkaya, eski ramazan heyecanın yaşanamadığını dile getirerek,

dedi.

HAVALİMANLARINDA EN SAKİN ARİFE