Gazze’de her gün çocuklar ölüyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, 7 Ekim 2023’ten beri Gazze’de soykırım işlemeye devam eden işgalci İsrail ordusunun genelindeki top atışları ve bombalamalarının siviller üzerinde yıkıcı etkiler bırakmaya devam ettiğini söyledi. Gazze’deki duruma ilişkin bilgi veren Dujarric, Gazze’de yardım arayan çok sayıda Filistinlinin öldürüldüğünün ve yaralandığının altını çizerek, “Bu arada, kalan yakıt stoklarının hızla tükenmesi, Gazze'nin yaşam hatlarını çalışır durumda tutma çabalarını tehlikeye atıyor” dedi. BM yetkililerinin Gazze’deki insani durumun her dakika kötüye gittiği yönündeki uyarılarına rağmen İsrail saldırılarını sürdürüyor. Uluslararası toplumun gönderdiği insani yardımlar, Refah sınır kapısında birikirken terör devleti İsrail, hâlâ yeterli miktarda yardım girişini engelliyor.

GİDEN YARDIMLAR YALNIZCA BİR DAMLA

27 Mayıs’ta ABD ile birlikte kurduğu Gazze Yardım Vakfı (GHF) aracılığıyla yürüttüğü sözde insani yardımları yeni bir katliam mekanizmasına çeviren İsrail, yaklaşık dört ay sonra uluslararası kurumların bölgeye yardım ulaştırmasına izin verdi. Yardımlar, aşiret güçlerinin koruması altında bölgeye girerken, İsrail ise bu yardımları bile “Hamas’ın kontrolünde” iddiasıyla engellemeye çalıştı. Gazze’deki insani durumu değerlendiren Dujarric, nisan ayı sonuna kadar Gazze’de günde 1 milyon öğün yardım dağıtılırken bunun yüzde 80 azalarak 200 bine düştüğüne vurgu yaptı. Açıklamasında, “Yani bu temelde kıtlığın eşiğindeki insanlara sunulan sadece bir damla” diyen Dujarric, İsrail’in önceki gün BM’nin 15 insani yardım hareketi koordinasyonu talebinden sadece 4’üne olumlu yanıt verdiğini belirtti.

FİLİSTİNLİLERİ FİLİSTİN'DEN AYIRMA PROJESİ

BM Yakındoğu Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Direktörü Filipe Lazzarini ise UNRWA İstişare Toplantısı’nda yaptığı açıklamada, “İsrail, Filistinlileri Filistin'den ayırma projesini uyguluyor. Bu, hazırlığı uzun süren ve Filistin’deki çatışmanın çözümü için konulan bütün ölçütleri yok edecek bir adım” dedi. İsrail’in 20 aydır kadın ve çocuk demeden Gazze'nin çeşitli bölgelerinde 55 bin insanı katlettiğini ve hiçbir şekilde hesap vermediğini vurgulayan Lazzarini, Batı Şeria’daki durumun da İsrail’in “Vahşi askeri eylemleri” nedeniyle daha da kötüleştiğini kaydetti. Lazzarini, İsrail’in Doğu Kudüs’te UNRWA okullarını kapattığını ve bu yüzden 550 öğrencinin eğitimden mahrum kaldığını ifade ettiği açıklamasında, UNRWA’ya yönelik baskıların kurumu var olma krizine soktuğunu da sözlerine ekledi.

YARDIMLAR YETERLİ DEĞİL

Öte yandan, İsrail’in önceki gün Gazze’ye girişine izin verdiği insani yardımların, bölgede yaşanan insani krizin gölgesinde ihtiyacı karşılamaktan çok uzak olduğu belirtiliyor. Bölgeye sınırlı sayıda gıda ve sağlık malzemesi ulaştı. Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Nasır Hastanesi Sözcüsü Muhammed Sakr, İsrail’in uluslararası baskılara rağmen sadece 2900 ünite kan ve plazma geçişine izin verdiğini belirtti. Kompleksin 1500 ünite plazma ve 1400 ünite kan aldığını aktaran Sakr, bu miktarın Gazze’nin en fazla bir haftalık ihtiyacını karşılayabileceğini ifade etti.











