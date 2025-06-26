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Slovenya Başbakanı: AB iki haftada Gazze için somut adım atmazsa biz harekete geçeceğiz

Slovenya Başbakanı: AB iki haftada Gazze için somut adım atmazsa biz harekete geçeceğiz

23:4626/06/2025, Perşembe
AA
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AB Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'de bulunan Robert Golob, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
AB Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'de bulunan Robert Golob, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Brüksel'de gazetecilere yaptığı açıklamada, "AB, gelecek iki hafta içerisinde Gazze'deki insani kriz için somut bir adım atmazsa biz benzer görüşteki ülkeler olarak İsrail'e gerçek bir baskı uygulamak için harekete geçeceğiz." İfadelerini kullandı.

Slovenya Başbakanı Robert Golob, Avrupa Birliği'nin (AB) gelecek iki hafta içinde İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani kriz için somut bir adım atmaması durumunda, benzer görüşteki ülkelerle harekete geçeceklerini söyledi.

AB Zirvesi'ne katılmak için Brüksel'de bulunan Golob, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı AB üyesi ülkelerin Filistin halkının insan haklarını korumak yerine kendi çıkarlarını ilk sıraya koyduklarını belirtti.

"Artık zamanı geldi"

AB'nin İsrail'e karşı somut adımlar atması gerektiğini vurgulayan Golob,
"AB, gelecek iki hafta içerisinde Gazze'deki insani kriz için somut bir adım atmazsa biz benzer görüşteki ülkeler olarak İsrail'e gerçek bir baskı uygulamak için harekete geçeceğiz. Bunu yapmaya hazırız. Artık zamanı geldi."
dedi.

Golob, Filistin ile dayanışmanın ötesinde adımların atılması gerektiğini kaydetti.



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