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Dünya Gazzede İsrail protestosu
ORTADOĞU

Gazze'de İsrail protestosu

Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ile dayanışma gösterisi yaptı. Hamas'ın çağrısıyla Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirilen eyleme binlerce Filistinli katıldı. Gösteride İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki ihlalleri protesto edildi.

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Haber Merkezi AA
Gazzede İsrail protestosu
Gazze'de İsrail protestosu

Hamas Siyasi Büro Üyesi Suheyl el-Hindi burada yaptığı konuşmada, "Mescid-i Aksa ve Kudüs, Filistinlilerin kırmızı çizgisidir." dedi.

Filistin halkının İsrail işgaline karşı birlik içinde olduğunu belirten Hindi, İsrail'i Filistin topraklarından çıkarana kadar mücadelelerinin devam edeceğini vurguladı.

Hindi, Arap ve İslam ülkelerine Aksa'yı savunma konusunda Filistin'in yanında durma çağrısında bulundu.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa baskınları

Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve yarın sona erecek Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırdı.

Yahudi yerleşimci grupların Mescid-i Aksa'ya düzenledikleri baskınlara İsrail polisi de eşlik ediyor.

Mescid-i Aksa'ya 15 Nisan Cuma günü sabah namazının ardından baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistinlilere ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermiyle müdahale etmişti. Olaylarda 152 Filistinli yaralanmış, yüzlercesi de gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, bugün de binlerce kişinin sabah namazını eda etmesinin ardından Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemiş, ses bombası ve kauçuk kaplı mermilerle Filistinlilere müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, olaylarda 31 Filistinlinin yaralandığını, bunlardan 14'ünün hastanede tedavi altına alındığını bildirmişti.

Olaylar sırasında Mescid-i Aksa'nın avlusundaki ağaçlardan birinin alev alması sonucu çıkan yangın, Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin ekipleri tarafından söndürülmüştü.

İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya dronlarla saldırdı
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İşgalci İsrail güçleri Mescid-i Aksa'ya dronlarla saldırdı
İşgalci İsrail güçleri Ramazan'ın 15. günü başlayan baskınlarını her geçen gün arttırmaya devam ediyor.

İşgalci güçler, Cuma namazı çıkışı avluda bekleyen insanların üzerine drone ile göz yaşartıcı gaz attı.

Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldı
FOTOĞRAF 7
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Ramazan ayının üçüncü cumasında yaklaşık 150 bin kişi cuma namazını işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da eda ederken, İsrail polisi namazın ardından Aksa'nın avlusundaki cemaate İHA ile göz yaşartıcı gaz bombası attı.
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Yaşanan gerginlik ve İsrail'in kısıtlamalarına rağmen işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı yerlerinden binlerce Filistinli işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya akın etti.
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Ramazan ayının üçüncü cuma namazını kılmak için Mescid-i Aksa'ya gelen binlerce Filistinli, İsrail askeri noktalarında izdiham oluşturdu.
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Namazdan önce bir Filistinli Mescid-i Aksa Külliyesi'nde yer alan Kubbetu's Sahra Camisi'nin üzerine çıkarak Filistin bayrağı astı.
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İsrail polisi, sabah namazından sonra Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere müdahale etmiş, olayların ardından yalnızca Filistinli kadınlar ile yaşlı erkeklerin Aksa'ya girişlerine izin verilmişti.<br><br>Bu kısıtlamayı kaldıran İsrail polisi, cuma namazını kılmak için gelen Filistinli genç erkeklerin de Mescid-i Aksa'ya girişlerine izin vermişti.
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Namazın ardından ise binlerce kişilik Filistinli gruplar, İsrail’in işgali aleyhine slogan atarak, tekbir getirdi.
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Mescid-i Aksa'da yaklaşık 150 bin kişi cuma namazı kıldı
Binlerce Filistinli ramazan ayının üçüncü cumasını kılmak üzere Batı Şeria'dan Aksa'ya akın etti. İsrail polisi, cuma namazının ardından Mescid-i Aksa'da kalanlara İHA ile göz yaşartıcı gaz attı.
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