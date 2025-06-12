Gazze'de kanser hastaları için umut tükeniyor

Daha önce Gazze Şeridi'ni kuzey-güney hattından ikiye bölen Netzarim Koridoru üzerindeki Filistin-Türkiye Dostluk Hastanesi'nde tedavi gören kanser hastaları, İsrail ordusunun hastaneyi 21 Mart'ta havaya uçurmasının ardından Han Yunus'taki Gazze-Avrupa Hastanesi ile Gazze Kanser Merkezi'ne yöneldi. Ancak bu iki sağlık kuruluşunun da tahliye edilmesiyle kanser hastaları tedavi olabilmek için Nasır Hastanesi'ne yöneldi.

Sadece sağlık kuruluşlarını hizmet dışı bırakmakla yetinmeyen İsrail, aralıksız sürdürdüğü saldırlar ve ambargo yoluyla da kanser hastalarını tedaviden mahrum bırakmaya devam ediyor. Gazze'de artık intravenöz kemoterapi ve tıbbi takip hizmetlerinin çok kısıtlı olması, kanser ilaçlarının yüzde 64'ünün tükenmesi ve erken teşhis ekipmanlarının eksikliği kanser hastalarının durumunu daha da kötüleştiriyor.

"Kanser hastaları hem ilaç sıkıntısı çekiyor hem de psikolojik sorunlar yaşıyor. Çoğu çadırlarda yaşıyor, gıda ve temiz içme suyu bulmakta zorlanıyor. Bu faktörlerin hepsi hastalarımızı etkiliyor."

"Kanser hastaları hem ilaç sıkıntısı çekiyor hem de psikolojik sorunlar yaşıyor. Çoğu çadırlarda yaşıyor, gıda ve temiz içme suyu bulmakta zorlanıyor. Bu faktörlerin hepsi hastalarımızı etkiliyor."

"11 bin kanser hastasının 5 bininin teşhis ve tedavi için Gazze dışına sevk işlemleri yapıldı ancak Refah Sınır Kapısı'nın kapalı olması nedeniyle çıkamıyorlar. Bu 5 bin kişi, dışarı çıkamazsa kanser bedenlerine yayılacak. Kemoterapi sınırlı da olsa Gazze'de var ama tüm hastalara yetecek oranda değil, bu tedavi herkese uygun da değil. Radyoterapi ise Gazze'de yok."