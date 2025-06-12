İsrail Gazze yürüyüşünü tehdit etti: Katz'dan orduya müdahale talimatı

'nın Mısır tarafında Filistinlilere destek için toplanacak uluslararası Mağrib Direniş Konvoyu ve

'nın Mısır tarafında Filistinlilere destek için toplanacak uluslararası Mağrib Direniş Konvoyu ve

Katz açıklamasında, "Mısırlı yetkililerden cihatçı protestocuların Mısır-İsrail sınırına gelmelerini engellemelerini ve provokasyon yapmalarına ve Gazze'ye girmeye çalışmalarına izin vermemelerini bekliyorum." diyerek yapılması planlanan eyleme onlarca ülkeden katılacak göstericileri "

Katz açıklamasında, "Mısırlı yetkililerden cihatçı protestocuların Mısır-İsrail sınırına gelmelerini engellemelerini ve provokasyon yapmalarına ve Gazze'ye girmeye çalışmalarına izin vermemelerini bekliyorum." diyerek yapılması planlanan eyleme onlarca ülkeden katılacak göstericileri "

İsrail ordusunun buna izin vermeyeceğini belirterek saldırı tehdidinde bulunan Katz, protestocuların Mısır'ı da tehlikeye attığını ve bölgedeki "tüm ılımlı Arap rejimleri" için tehdit oluşturduğunu savundu.