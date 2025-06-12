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İsrail Gazze yürüyüşünü tehdit etti: Katz'dan orduya müdahale talimatı

İsrail Gazze yürüyüşünü tehdit etti: Katz'dan orduya müdahale talimatı

00:0612/06/2025, Perşembe
AA
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Katz, İsrail ordusunun Küresel Gazze Yürüyüşüne izin vermeyeceğini belirterek saldırı tehdidinde bulundu.
Katz, İsrail ordusunun Küresel Gazze Yürüyüşüne izin vermeyeceğini belirterek saldırı tehdidinde bulundu.

Gazze’ye destek için Refah Sınır Kapısı’na yönelen uluslararası konvoy ve protestocular, İsrail’in doğrudan tehdidiyle karşılaştı. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, göstericiler için 'cihatçı' tanımlaması kullanarak orduya müdahale talimatı verdi. Katz, Mısır’dan Gazze’ye geçmeye çalışan aktivistleri hem İsrail’e hem de “ılımlı Arap rejimlerine” tehdit olarak tanımladı. İsrail, barışçıl protestoyu engellemek için açıkça saldırı sinyali verdi.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz
, Gazze-Mısır arasındaki
Refah Sınır Kapısı
'nın Mısır tarafında Filistinlilere destek için toplanacak uluslararası Mağrib Direniş Konvoyu ve
Küresel Gazze Yürüyüşü
protestocularına saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katz'ın İsrail ordusuna protestocuların Mısır'dan Gazze'ye girişine engel olunması talimatı verdiği duyuruldu.

Göstericilere 'saldırı' tehdidi

Katz açıklamasında, "Mısırlı yetkililerden cihatçı protestocuların Mısır-İsrail sınırına gelmelerini engellemelerini ve provokasyon yapmalarına ve Gazze'ye girmeye çalışmalarına izin vermemelerini bekliyorum." diyerek yapılması planlanan eyleme onlarca ülkeden katılacak göstericileri "
cihatçı protestocular
" olarak niteledi.

İsrail ordusunun buna izin vermeyeceğini belirterek saldırı tehdidinde bulunan Katz, protestocuların Mısır'ı da tehlikeye attığını ve bölgedeki "tüm ılımlı Arap rejimleri" için tehdit oluşturduğunu savundu.

Katz, göstericilerin Hamas'la güçlerini birleştirme ve ona yardım etme arzusu taşıdığı iddiasında bulundu.

Göstericiler Refah Sınır Kapısı'nda buluşmayı hedefliyor

Tunus, Cezayir, Fas ve Moritanyalı yaklaşık 2 bin aktivistin bulunduğu Mağrip Direniş Konvoyu, yola çıktığı Tunus'u geride bırakarak Libya'ya ulaştı.

Ayrıca dünyanın dört bir tarafından aktivistler Küresel Gazze Yürüyüşü için Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmaya başladı.

Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya gelmeyi, 15 Haziran'da Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı hedefliyor.



#Küresel Gazze Yürüyüşü
#Yisrael Katz
#Mağrib Direniş Konvoyu
#Refah Sınır Kapısı
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