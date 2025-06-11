Devletler uyuyor insanlık ayakta: 10 bin kişi Refah’a yürüyecek

Önceki gün Cezayir’den yola çıkan ve Libya’ya ulaşan “Mağrib Direniş Konvoyu”, Siyonist kuşatmaya karşı ilk defa karadan başlatılan bir seferberlik olarak tarihe geçmişti. Konvoyun Türkiye temsilcilerinden Muhammet Raşit Sancar, Yeni Şafak’a konuştu. Cezayir üzerinden Tunus’a, şimdi de Libya’ya ulaştıklarını ifade eden Sancar, Kahire’de binlerce gönüllünün Kahire’de buluşarak Gazze sınırındaki El-Ariş kentine gitmeyi planladıklarını söyledi. 32 ülkeden temsilcinin yürüyüşe katılması beklenirken, binlerce aktivist, 3 gün içinde 50 km yürüyerek Refah’a varacak.

TÜM KITALARDAN KATILIM

Gazze’deki soykırıma karşı vicdanları uyandırmak için aralarında Avrupa, Asya, Kuzey ve Güney Amerika ile Arap devletlerinin bulunduğu 35 ülkeden binlerce aktivist, 150’den fazla sivil toplum kuruluşunun desteğiyle bir araya gelerek Refah Sınır Kapısı’na yürüyecek. Burada eylem düzenleyecek. “March to Gaza 2025” yürüyüşü 12 Haziran 2025’te Mısır’da başlayacak. Türkiye’den de aktivistler bu yürüyüşte yer alarak Gazze’deki insanlık dramını uluslararası kamuoyunun gündemine taşımayı hedefliyor. Aktivistler, 12 Haziran'da Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanmayı, ertesi gün Gazze sınırındaki El-Ariş kentine gitmeyi ve buradan da 3 gün sürecek 50 kilometrelik bir yürüyüşle Refah Sınır Kapısı'na ulaşmayı planlıyor.

ÇÖLÜ AŞIP GEÇECEKLER

12 Haziran’da Mısır’da diğer ülkelerden gelen katılımcılarla buluşacaklarını anlatan Sancar, “Ertesi sabah El Ariş’e doğru yola çıkacağız. Orada bir kontrol noktası var. Onu da geçtikten sonra çöl maceramız başlayacak. Yaklaşık 2 buçuk gün 3 gün sürecek bir yürüyüş olacak. Sabah erken ve akşamüstü vakitlerinde yürüyeceğiz. Aralarda da Gazze için çalışmalarımız olacak. Dünyayı o süreçte arkamızda almak için elimizden geleni yapacağız. Yani aslında biz orada belki belli bir sayı olarak yürüyeceğiz ama arkamızda kocaman bir dünya olacak. Her görüşten, dinden, ırktan insanın olduğu barışçıl, insani bir eylem bu” diye konuştu.

Muhammet Raşit Sancar

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

Geniş katılımlı yürüyüş, farklı inançlardan ve uluslardan binlerce insanı barış için tek yürek yapacak. Yürüyüşün organizatörleri, Gazze’ye yönelik insani yardımların önündeki engellerin kaldırılması için güçlü bir dayanışma çağrısı yapıyor. Türkiye, İsviçre, İtalya, Fransa, İspanya ve İrlanda gibi ülkelerden katılımcıların yanı sıra Avrupa Parlamentosu’ndan da çok sayıda milletvekili bu yürüyüşe destek veriyor. Türkiye’den aktivistler, ünlüler ve çeşitli siyasi partilerden milletvekilleri de yürüyüşe katılacak. Sancar, “Türkiye’den yüzlerce gönüllü şu an Mısır’a gidiyor. Orada buluşup, Refah’a gideceğiz. 20 aydır sürekli eylem yapıyoruz ama artık bu bize yetmemeye başladı. Çünkü soykırım devam ediyor ve başka şeyler yapmamız gerekiyordu” dedi.

MANDELA’NIN TORUNU DA ARALARINDA

Yürüyüşte aralarında Carola Rackete, Isabel Serra Sanchez, Irene Montero Gil, Özlem Alev Demirel ve Jaume Asens’ın da bulunduğu Avrupa Parlamentosu’ndan en az 17 milletvekilinin de yürüyüşe katılması bekleniyor. Güney Afrika'yı özgürlüğe taşıyan lider Nelson Mandela’nın torunu Zwelivelile Mandela da yürüyüşe katılacak. Gazze Şeridi'ne girmek gibi bir amaçları olmadığına işaret edilen aktivistlerin sınırda bekleyecekleri ve satın aldıkları yaklaşık 300 çadırı Gazze'deki Filistinlilere bağışlayacakları belirtildi.

GAZZELİLER SÜRGÜN EDİLMESİN, YARDIMLAR ULAŞSIN

Refah Sınır Kapısı’na ulaştıklarında dünyaya bir mesaj vereceklerini söyleyen Sancar, “Bizim bu konuda taleplerimiz var. Gazzeliler topraklarından çıkarılmadan yardımların içeri girmesini istiyoruz. Onların sürgün edilmesini kabul etmiyoruz. Gazze’nin yeniden refaha kavuşmasını ve inşa sürecinin başlatılmasını istiyoruz. Bunun altını çizeceğiz ve tüm dünyanın dikkatini buraya çekeceğiz. Tarihi bir eylem olacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Sancar, ilerleyen dönemlerde İsrail’in saldırılarının durmaması halinde başka sınırlarda da eylemler yapılacağını belirtti.











