Dünya Gazzede kırılgan ateşkes
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Gazze'de kırılgan ateşkes

İşgalci İsrail yönetiminin son 3 günde Gazze'yi hedef alan suikast ve saldırılarının ardıdnan ateşkes kararı alındı. İslami Cihad Hareketi, Mısır'ın ara buluculuğunda İsrail ile ateşkese varıldığını duyurdu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gazze
Gazze

Ateşkesin dün yerel saatle 05.00'te yürürlüğe girdiğini söyledi. Bureym, ateşkesin, İslami Cihad'ın daha önce öne sürdüğü şartlar doğrultusunda gerçekleştiğini ifade etti. Ancak ilan edilen ateşkesin oldukça kırılgan olduğu görülüyor. İsrail ile İslami Cihad Hareketi arasında sabah varılan ateşkesten saatler sonra, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına 5 roket atıldığı bildirildi. Atılan roketlerden ikisinin "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, diğer 3 roketin herhangi bir yerleşim yerine düşüp düşmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığının son verilerinde, İsrail saldırıları sonucu kadın ve çocuklar da dahil 34 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve en az 111 yaralı oluğu belirtildi.

Suikaste devam sinyali

  • İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen İsrail'in suikast saldırılarını sürdüreceğini ima etti. Katz, İsrail radyosuna verdiği röportajda, "İsrail, kendisine zarar vermek isteyen herkese zarar verecektir." ifadesini kullandı. Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan ve geçen hafta Başbakan Binyamin Netanyahu tarafından Savunma Bakanlığına getirilen Bennett, Gazze'deki Filistinli direniş gruplarının liderlerinin artık "korkması" gerektiğini ifade etti. Bennett, "Gazze'deki kurallar değişti. Oyundaki yeni kurallar oldukça açık: İsrail ordusu bağımsız olarak hareket edebilecek. İsrail'e zarar vermek isteyenler ne evlerinde ne yataklarında ne de gizlendikleri yerlerde gece rahat edecek" ifadelerini kullandı.

Gazze’de katliam ve suikast
DÜNYA
Gazze’de katliam ve suikast
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