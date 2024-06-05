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Dünya

Gazze'de Masum Çocuklar Günü

Gazzeli çocuklar, BM'nin 1982'de Filistinli çocuklar için ilan ettiği 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nü, 42 yıl öncekinden çok daha kötü şartlarda geçirdi. 10 binlerce çocuğun katledildiği, yaralandığı, sakat kaldığı Gazze'de, hayatta kalanlar ise imkansızlıklar içinde büyüyor.

04:00 - 5/06/2024 mercredi
Güncelleme: 03:28 - 5/06/2024 mercredi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Sekiz aydır Gazze'ye yönelik vahşi bombardımanlarını sürdüren işgalci İsrail, 7 Mayıs'ta 1.4 milyon sivilin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah'a da saldırı başlatarak bir milyonu aşkın sivili buradan da tehcir etti. İsrail ordusu, Refah'tan çıkan 1 milyonu aşkın sivilin yanı sıra Gazze'nin çeşitli bölgelerindeki bombardımanlardan kaçan 700 bin sivili daha Gazze'nin güneybatısında bulunan ve yüz ölçümü 69 kilometre olan El-Mevasi, Han Yunus ve Deyr Belah'a yönlendirdi. Gazzeli çocuklar BM'nin Filistinli çocuklar için ilan ettiği 4 Haziran Uluslararası Çatışma Kurbanı Masum Çocuklar Günü'nü de zor şartlarda geçirdi. İşgalci İsrail tarafından 16 bini aşkın çocuğun katledildiği Gazze'deki küçük sığınma alanlarında binlerce çocuk mağdur durumda.



#Gazze
#Masum Çocuklar Günü
#Filistin
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