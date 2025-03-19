Gazze'de sahur vakti katliam: En az 420 Filistinliyi katletti

Sapkın İsrail devleti, 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesi sonlandırarak Gazze’ye yönelik saldırılarını Ramazan ayında yeniden başlattı. Sahur vakti Gazze’nin doğu, güney ve kuzeyindeki pek çok noktayı hedef alan hava bombardımanına sınırda konuşlu topçu birlikleri ve tanklar da katıldı. Gazze’nin orta kesimindeki El-Derec Mahallesi’nde yüzlerce Filistinlinin sığındığı El-Tabiin Okulu’nu vuran işgal ordusu, Gazze’nin güneyindeki Han Yunus’ta deniz kıyısına yakın bölgelerdeki mülteci çadırlarının yanı sıra Nusayrat Kampı’nda bir Filistinli ailenin evini bombaladı. Bu saldırılarda en az 420 Filistinli yaşamını yitirdi, 500 Filistinli ise yaralandı.

LANETLİ KAVİM ANLAŞMAYI BOZDU

Ramazan ayında sivillere saldırarak yüzlerce kişiyi vahşice katleden Siyonist terör şebekesi ateşkes anlaşmasını Filistin tarafından herhangi bir ihlal olmamasına rağmen yeni talepler dayatmak için bozdu. Filistinli direniş grupları, anlaşmanın ön gördüğü gibi ilk aşamada 33 esiri teslim etmesine ve işgal güçlerine yönelik herhangi bir saldırıya girişmemesine rağmen ateşkesi sürdürmeyen bozguncu güç, tarihlerinden getirdikleri ve bu yüzden lanetlendikleri “Bir anlaşma yaptıklarında ona mutlaka ihanet ederler”* şeklindeki geleneklerini sürdürerek yeni şartlar dayattı. Bu şartlar, Filistinli direniş grupları tarafından kabul görmeyince savunmasız sivilleri savaş uçaklarıyla hedef alarak, sahur vaktinde yüzlerce suçsuz Filistinliyi katletti.

5 AİLE YOK EDİLDİ

İsrail, saldırıların Hamas’a ait askeri altyapıyı ve Hamas liderlerini hedef aldığını bildirse de sahada yaşananlar aksini gösterdi. Henüz saldırıların başında Gazze’nin orta kesimindeki Nusayrat Kampı’nda Ebu Huveyşil ailesine ait bir ev savaş uçakları tarafından vuruldu. Bombardımanlar, Gazze’nin güneyindeki Refah ve Han Yunus’ta yoğunlaşırken, yerel kaynakların aktardığı bilgiye göre, burada da Ebu Labda, Carghon, Ghaboun, El-Nahhal ve Abdel Aal ailelerinin evlerine ait evler vahşi saldırıların hedefi oldu. Saldırılarda bazı ailelerin tüm fertleri hayatını kaybetti.

BİR KEZ DAHA TEHCİR

İsrail'in kanlı saldırısı sonrası İsrail Savunma Kuvvetleri Arap Medyası sözcüsü Avichay Adraee (Avihay Adre) tehcir emri yayınladı. Gazzeli sivillere 'sınır hatlarını boşaltın' uyarısı yapan Adraee, bir de harita yayınladı. Haritada kırmızıyla işaretlenen bölgenin sivillerce boşaltılması istenirken, alanın büyüklüğü şok etkisi yarattı. Beş bölge için uyarıda bulunan Adraee, “Beyt Hanun, Hirbet Huza'a, Abasan el-Kabira ve el-Cedide mahallelerinde yaşayan tüm sakinlere uyarı. Kendi güvenliğiniz için derhal Gazze'nin batısındaki bilinen sığınaklara ve Han Yunus'taki sığınaklara tahliye edilmeniz gerekmektedir. Belirlenen alanlarda kalmaya devam etmeniz sizin ve aile fertlerinizin hayatını riske atar” ifadelerini kullandı.

ABD KATLİAMIN ORTAĞI

İsrail'in saldırıları önceden ABD'ye bildirmesini eleştiren Hamas ise konuya ilişkin yayınladığı açıklamada, Beyaz Saray tarafından yapılan bu açıklamanın ABD’nin de bu katliama ortak olduğunun açık göstergesi olduğu vurgulandı.

İSLAM ÜLKELERİ TERÖRE MÜDAHALE ETMELİ

Öte yandan Ramazan ayında katliam yapan İsrail'e karşı ise İslam ülkelerinden geçen 17 ayda olduğu gibi bir kez daha kesif bir sessizlik olması dikkati çekiyor. Başta askeri müdahale olmak üzere siyonist şebekeye ekonomik yaptırım ve abluka olmak üzere her türlü müdahalenin yapılması ümmetin tek beklentisi. Terör devletinin anladığı tek dilin güç ve baskı olduğu, artık somut adımların İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği gibi kurumlarca alınması bekleniyor.

Katil tehdit etti: Saldırılar şiddetlenecek

Yüzlerce sivilin katliam emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne başlattıkları saldırıların şiddetini arttırarak devam ettireceklerini ve müzakerelerin saldırılar altında yürüyeceği tehdidinde bulundu. Görüntülü açıklama yayınlayan Netanyahu saldırıların "yalnızca başlangıç" olduğunu söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırıların başlamasının ardından dün, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ile toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya üst düzey yetkililer de katılırken, konuya dair bir açıklama yapan Katz, “Gazze’deki tüm esirler bırakılmazsa saldırılar yoğunlaşacak” dedi. Katz, açıklamasında, yeni saldırıların planını yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir’in göreve başlamasıyla hazırladıklarını belirtti.

Dünyadan Siyonist çeteye tepki

Siyonist İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına birçok ülke ve kuruluştan kınama geldi. Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, saldırılardan dolayı "şoke olduğu" belirtildi. Açıklamada, "(Guterres) Ateşkese saygı gösterilmesi, insani yardım akışının engelsiz şekilde yeniden sağlanması ve kalan esirlerin koşulsuz olarak serbest bırakılması için güçlü çağrıda bulunmaktadır" denildi. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anouar El Anouni ise Gazze'ye insani yardım girişine izin verme çağrısı yaptı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, saldırıları en güçlü ifadelerle kınadığını belirtti. İsrail'in Gazze'deki katliamlarına sert tavırlar gösteren İspanya ve İrlanda'nın yanı sıra Avustralya, Norveç, İsviçre, Belçika ve diğe birçok ülke de İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları yeniden başlatmasını şiddetle kınadı.

Refah'a insanlık dışı kilit

İsrail ile Hamas arasında yürürlüğe giren ateşkesin gereği olarak, yurt dışında tedavi edileceklerin tahliyesi ve Gazze’ye insani yardım girişi için kullanılan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı, işgalci İsrail ordusu tarafından yeniden kapatıldı. İsrail Yayın Kurulu'nun (KAN) verdiği bilgiye göre, Refah Sınır Kapısı’nın ateşkesin birinci aşaması kapsamında açıldığına işaret edilerek, saldırıların başlamasının ardından İsrail tarafından yeniden kapatıldığı kaydedildi. KAN’da yer alan haberde ayrıca, İsrail’in Refah’ı kapatma talebi sınır kapısından çalışmalarını sürdüren Avrupa Birliği (AB) Sınır Yardım Misyonu’na da bildirildi.







