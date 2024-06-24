Gazze'de sıkışıp kaldık

İşgalci İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah örgütü arasında son dönemde sınır bölgesinde şiddetini artıran karşılıklı saldırılar, İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik savaş planını onaylamasıyla zirveye çıktı. işgal devletinin yetkilileri kuzeyde bir cephe açmak için öncelikle Gazze'deki durumun sonuca ulaştırılması konusunda uyardı. Konuya dair açıklamalarda bulunan İsrail Parlamentosu (Knesset) Üyesi Ze'ev Elkin, Gazze'deki durumun İsrail'in kuzeydeki Lübnan sınırında askeri seçeneklerini sınırlandırdığını söyledi. İsrail'de yayın yapan 103FM radyosuna konuşan Elkin, "Bence kuzeydeki sorunumuz güneyde. Burada sıkışıp kaldık. Güneydeki savaşı bitirmeden kuzeye geçemeyiz ve böyle bir yönetimin bedelini kuzey ödüyor" ifadelerini kullandı.

İSRAİL HÜKÜMETİ ORTADAN KAYBOLDU

Hizbullah'ın son dönemde füze saldırılarını artırdığı İsrail işgali altındaki Filistin'in kuzey topraklarında işgal devletine yerelden bir eleştiri geldi. İşgal altındaki Filistin'in kuzeydoğusunda yer alan Golan Tepeleri'nin Lübnan sınırına yakın kısmındaki Metula yerleşim birimi Belediye Başkanı David Azoulay, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetinin kendilerini terk ettiğini belirtti. Metula Belediye Başkanı Azoulay, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Son 8 ayda bölgedeki evlerin yüzde 40'ının hasar gördüğünü ve 200'e yakınının da yandığını" söyledi. Netanyahu ve hükümetin Metula'yı "terk ettiğini" belirten Azoulay, "İsrail hükümeti ortadan kayboldu, Başbakan muhtemelen başka işlerle meşgul" ifadelerini kullandı.

HİZBULLAH'TAN ÇATIŞMA VE GÖZ DAĞI

Geçtiğimiz hafta Hudhud adlı yerel yapın insansız hava aracını bölgede uçurarak Hayfa ve civarındaki İsrail askeri tesislerini görüntülediğini ilan eden Hizbullah, önceki gün çok sayıda hassas tesisin koordinatlarını yayınlayarak savaşın başlaması halinde buraları hedef alacağını ilan etmişti. İsrail'in saldırılarına da cevap veren örgüt, İsrail'in önceki gün Lübnan'ın doğusundaki Bekaa Vadisi'nde üst düzey bir liderini suikastla öldürmesine karşılık İsrail'e ait sınır bölgesindeki bazı askeri tesisleri vurduğunu bildirdi. Örgüt ayrıca, savaş halinde vuracağı İsrail'e ait askeri noktaların listesini de yayınladı.

PİŞMAN OLURSUNUZ UYARISI

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, geçtiğimiz hafta içi yayınladığı videosunda, "Savaşın başlaması halinde hiçbir kural tanımayarak Siyonist işgalciyi vuracağız" dedi. Nasrallah'ın bu açıklamasıyla birlikte daha önce Hudhud İHA'sı tarafından alınan hassas askeri noktalara ait görüntüler "Lübnan'a saldırırsanız pişman olursunuz" başlığıyla servis edildi.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR YARDIMA GELECEK

Öte yandan, AP haber ajansının aktardığına göre İran destekli milis grupların yetkilileri ve analistler, binlerce savaşçının Lübnan'a gelmeye hazır olduğunu ve çatışmaların tam bir savaşa dönüşmesi halinde İsrail'e karşı mücadeleye katılacaklarını söylüyor. Nasrallah, çarşamba günü yaptığı bir konuşmada İran, Irak, Suriye, Yemen ve gibi ülkelerden milis grupların liderlerinin daha önce Hizbullah'a yardım için on binlerce savaşçı göndermeyi teklif ettiklerini ancak grubun halihazırda 100 binden fazla üyesi olduğunu söylemişti.















