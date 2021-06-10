Dünya Gazzede yeni oyun planı
ORTADOĞU

Gazze’de yeni oyun planı

Mısır’da darbeci Sisi yönetiminin Gazze politikasında değişime gitmesi, arka planda yeni bir oyun planı mı var sorusuna neden oldu. Kahire’nin, BAE, İsrail ve yeni ABD yönetiminin de desteğiyle, Gazze’de Hamas’ı kontrol edecek ve etkisini azaltacak bir stratejiyi devreye aldığı değerlendiriliyor. Son haftalarda Mısır yönetiminin Gazze’ye yönelik ekonomik, siyasi ve insani yardım stratejisinin bu planın uzantısı olduğu kaydediliyor.

Dış Haberler Yeni Şafak
​Gazze’de yeni oyun planı
Kahire’nin geçen hafta Gazze’ye gönderdiği onlarca iş makinesinde sadece Mısır bayrağı bulunması ve Filistin bayrağı kullanmaması da dikkati çekti.

ABD, İsrail ve Körfez ülkelerinin, Gazze’de Mısır’ı öne sürerek yeni bir oyun planını devreye almak istediği değerlendiriliyor. Yeni oyun planına göre, Kahire’nin, İsrail ablukası altında olan bölgede siyasi, ekonomik ve güvenlik anlamında daha etkin ve fiili rol üstlenerek, Hamas’ın etkinliğini törpülemesi ve İsrail’in güvenliğini sağlaması planlanıyor. İsrail Jerusalem Post gazetesinde önceki gün yayınlanan “Mısır Gazze’nin kontrolünü yeniden ele almaya mı hazırlanıyor?” başlıklı haber, plana ilişkin işaret fişeği olarak değerlendirildi. Mayıs ayında Gazze’yi hedef alan ve 11 gün süren İsrail saldırılarının ardından ekonomisi zor günlerden geçen Mısır’ın abluka altındaki bölgenin yeniden inşası için 500 milyon dolar yardım vaadinde bulunması kurulan yeni oyun planının bir yansıması olarak kaydedildi.

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PARANIN KAYNAĞI BAE Mİ?

  • Sisi döneminde ekonomik darboğaza giren Mısır’ın, İsrail saldırılarının ardından Gazze’nin yeniden inşası için 500 milyon dolar yardım vaadinde bulunması kafaları karıştırdı. Kahire’nin sunduğu maddi yardımın arkasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) olabileceği değerlendiriliyor. Bilindiği üzere 2013 yılındaki darbe sonrasında BAE yönetimi Suudi Arabistan’la birlikte Sisi yönetimine milyarlarca dolar maddi destek sağlamıştı.

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DAHLAN’A GEÇİŞ YOLU

Bilindiği üzere, Abu Dabi’nin, Ortadoğu’nun kiralık katili Muhammed Dahlan’ı Filistin siyasetine aktif dahil etme planları mevcut. BAE’nin, Kahire üzerinden Dahlan’ı Gazze’ye geçiş yolunu açmak istediği değerlendiriliyor. BAE geçtiğimiz aylarda Dahlan aracılığıyla Gazze’ye yine Mısır üzerinden Kovid-19 aşı yardımında da bulunmuştu.

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YARDIM TIRLARI SINIRDA KUYRUKTA

  • Daha önce İsrail’in oluru olmadan bir bidon benzinin dahi Gazze’ye girmesine izin vermeyen Kahire yönetiminin, İsrail’le sağlanan ateşkesin ardından onlarca tır dolusu insani yardım ve diğer ihtiyaç malzemesini abluka altındaki bölgeye göndermesi de dikkati çekiyor. Ayrıca geçen hafta Mısır bayrakları taşıyan onlarca buldozer, iş makinası, vinç ve kamyonun konvoy halinde Gazze Şeridi’ne giriş yaptığı görüldü. Kahire’nin, Gazze’ye soktuğu ekip ve teçhizatı kullanarak Hamas’ın İsrail’e yönelik politikalarını kontrol amaçlı kullanabileceği değerlendiriliyor.

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2018’DEN BERİ İLK ZİYARET

Mısır İstihbarat Başkanı Abbas Kamil’in 31 Mayıs’ta İsrail’e gerçekleştirdiği ziyaretin ardından Gazze’ye geçiş yapması ve başta Hamas’ın Gazze sorumlusu Yahya es-Sinvar ve diğer yetkililerle görüşmesi de dikkatleri çeken görüşmelerdendi. Mısır istihbarat başkanı, göreve geldiği 2018 yılından sonra ilk kez Gazze’ye bir ziyarette bulundu. Ziyaret sırasında Gazze’de bazı caddelere Sisi posterleri asılması da, Kahire’nin bölgede siyasi etkisini artıracağının işareti olarak değerlendirildi.

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BIDEN’LA BİR HAFTADA 2 GÖRÜŞME

  • Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden’ın, daha önce mesafeli duracağı belirtilen Sisi’yle, Mayıs’ın son haftasında ardı ardına iki görüşme yapması da Washington’un yeni plana desteği olarak değerlendirildi. Yeni ABD yönetiminin, Mısır’ı Filistin siyasetinde etkisini artırmasından faydalanarak, bölgedeki gerilimi kontrol altında tutmayı ve İsrail’in güvenliğini sağlamayı tercih ettiği değerlendiriliyor.
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