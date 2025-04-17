Gazze’de yiyecek stokları tükendi

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi’ne ateşkes sırasında giren yiyecek stoklarının tükendiğini açıkladı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından mart ayında şiddetli saldırılarına yeniden başladı. Ateşkes maddelerinden, “Gazze’ye tam yardım girişinin sağlanması” koşulunu ihlal eden işgalci güç, kıyı şeridini tam ablukaya alarak gıdayı silah olarak kullandı. UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'nin bir kez daha kıtlık riskiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi. Lazzarini yaptığı açıklamada, altı haftadır devam eden İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'ye hiçbir insani yardımın ulaştırılamadığını belirtti. UNRWA, uluslararası toplumu acil insani müdahale çağrısında bulunarak, Gazze halkının temel yaşam ihtiyaçlarına erişiminin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Diğer yandan İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'nde 18 ayda yaklaşık 80 bin noktaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, orduya ait bir savaş uçağının teknik bir arıza nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki bir hedef yerine Gazze yakınındaki İsrail yerleşimi Nir Yitzhak bölgesini bombaladığı kaydedildi. Bombanın "teknik bir arıza nedeniyle" Gazze Şeridi sınırındaki İsrail yerleşimi Nir Yitzhak'ta boş bir alana düştüğü, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ve konunun araştırıldığı aktarıldı.