Gazze'deki hastanelerde hastalar ölüme terk ediliyor: Cesetler çürümeye başladı

Keyle, "Hastaların hayatını tehdit eden ve bir sağlık felaketinin yaşanmasına neden olabilecek diğer bir husus ise doktorların, hastanedeki 100 naaşı (saldırılar nedeniyle) defnedememiş olması. Doktorların söylediğine göre, hastane bahçesindeki bu cesetler çürümeye başladı ve sokak köpekleri bu naaşların bir kısmını parçaladı. Ayrıca, hastane içinde biriken tıbbi atıklar da büyük bir sorun teşkil ediyor." ifadelerini kullandı.