Gazzeli çocuklar için açlık grevinde

ABD ordusunda aktif görevde olduğu bildirilen kıdemli havacı Larry Hebert, Gazze'nin açlıktan ölümün eşiğine gelen çocuklarının trajedisini vurgulamak için açlık grevi kararı aldı. Aaron Bushnell’dan ilham aldığını belirten Hebert, "Aaron Bushnell'in İsrail'in Gazze Büyükelçiliği'nde intihar ettiğini gördüğümde çok duygulandım ve ABD hükümetinin İsrail'e Gazze'de soykırım yaparken bomba ve roket sağlamasına karşı sesimi yükseltmem gerektiğini biliyordum" dedi. ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 24 Şubat'ta İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" demiş ve başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.