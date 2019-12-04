Dünya Gazzenin K-9larını eğitiyor
ORTADOĞU

Gazze’nin K-9’larını eğitiyor

İsrail tarafından uzun yıllardır uygulanan ablukanın Gazze Şeridi’nde yol açtığı zorlu ekonomik ve toplumsal gerçekleri büyük bir gayretle aşan Filistinli Vail el-Muhenna, bölgede “K-9” adlı bir köpek eğitim okulu kurma fikrini hayata geçirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
K-9
K-9

20 KÖPEK VAR

Küçük yaşlarda babasının arabasını koruması için eğittiği köpekle başlayan hikayesi 40’lı yaşlarında Beyt Lahiye’de “K-9” isimli bir köpek eğitim okulu açmasına evrilen Muhenna, halihazırda farklı yaş ve cinsten yaklaşık 20 köpeğin yer aldığı okulun daha fazla kapasitesinin bulunduğunu söyledi.

YAKIN KORUMA SAĞLIYOR

Muhenna, köpeklere, genel ve yakın koruma, uyuşturucu ve silah aramanın yanı sıra çeşitli faaliyetler ve münasebetlerde yardımcı olmak üzere eğitimler verilebileceğini anlattı. “Eğitim sürecinde üst düzey bir dikkat ve yüksek maharet gerekir. Çünkü basit bir hatanın bile sonucu tehlikeli olabilir.” diyen Muhenna, köpeklerin zeka, itaat ve vefa gibi ayırt edici özelliklerinin eğitimi kolaylaştırdığını kaydetti.

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