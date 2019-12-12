Gazze’nin karateci kadınları

HAYALLERİ FİLİSTİN’İ TEMSİL ETMEK

Gazze’de toplumsal önyargıları aşan kadın karate takımı, İsrail’in yıllardır bölgede uyguladığı kıskaçtan kurtularak Filistin’i uluslararası sahada temsil etmek istiyor. Gazze’de yaşları 4 ile 25 arasında değişen yaklaşık 10 kadın sporcu eğitmenleri eşliğinde karate eğitimi alıyor. Yerel müsabakalarda başarılara imza atan kadın karateciler antrenmanlarına tam bir disiplinle devam ederken eğitim hayatlarını da aksatmamaya özen gösteriyor.

DÖRT YIL ÖNCE BAŞLADILAR

Filistinli kadın karateciler

Karate takımının hocası Hasan er-Rai (41), antrenmanlara haftada üç gün 2’şer saat düzenli şekilde devam ettiklerini ifade ederek, her spor gibi karatenin de yüksek konsantrasyon ve çaba gerektirdiğini söyledi. Halihazırdaki takımının oluşturulmasına yaklaşık 4 yıl önce başladıklarında resmi bir kimlikleri olmadığını aktaran Rai, gördükleri olumlu tepkilerin kendilerini teşvik ettiğini kaydetti.

SIKI ANTREMAN BAŞARI GETİRİYOR

Sporcuların sıkı antrenmanlarla başarılara imza attığını kaydeden Rai, kendilerini endişelendiren en büyük engelin, İsrail makamlarının takımın Gazze dışına çıkışı için izin belgesi verme konusundaki uzlaşmaz tutumu olduğunu belirtti. Üç senedir karate eğitimi alan Yasmin Zekut (19), ülkesini uluslararası müsabakalarda temsil etmek istediğini söyleyerek, “İmkan tanınırsa herkesi şaşırtabilecek güce sahip olduğumuzu gösterebiliriz” dedi.

Eleştiriler teşvik ediyor

Gazze’deki El-Ezher Üniversitesi Tercüme Bölümü öğrencisi Dalya el-Eşkar ise üç senelik karate eğitim sürecinin ardından yaklaşık bir senedir eğitmenlik yaptığını aktardı. Kadınların bu tür sporlarla meşgul olmasına çok alışkın olmayan toplumun yönelttiği eleştirilerin kendisini teşvik ettiğini söyleyen Eşkar, antrenörünün, eğitmenlik yapmaya başlaması için kendisine fırsat vermesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

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