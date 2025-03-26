Gazze’yi topyekûn yok ediyor

Filistinli yetkililerin hazırladığı yeni bir rapor, İsrail’in işgal için Gazze’yi boşalttığını, terk etmeyenleri ise katlettiğini ortaya koydu. İsrail, tonlarca bomba kullanarak düzenlediği saldırılarla çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 50 bini aşkın sivili öldürdü, yüz binlercesini zorla yerinden etti ve Gazze nüfusunda radikal bir dönüşüme neden oldu. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre, İsrail, Filistinli ailelere karşı 11 bin 850 katliam gerçekleştirdi; bu katliamlarda 2 bin 165 aile tamamen yok oldu, 5 bin 64 aileden 9 bin 272 kişi hayatını kaybetti, 165 bini tamamen, 200 bini kısmen olmak üzere 365 bin konut kullanılamaz hale getirildi ve 2 milyon Filistinli yerinden edildi. Filistinli yetkililer, bu rakamlar üzerinden yaptıkları değerlendirmeyle İsrail'in, toplumsal ve demografik yapıyı değiştirmeye çalıştığını söyledi.





GÖÇ VAHİM SONUÇLAR DOĞURDU

Hükümetin Medya Ofis Müdürü İsmail es-Sevabite savaşla birlikte nüfusun yapısı ve sayısında meydana gelen kalıcı ve uzun vadeli değişimlere ilişkin bilgi verdi. Sevabite, savaşın başından bu yana 2 milyon Filistinlinin, Gazze içinde birçok kez göçe zorlandığını ve bunun da özellikle kadın, çocuk ve yaşlılar olmak üzere toplumun en zayıf kesimi üzerinde vahim sonuçlar bıraktığını söyledi.





38 BİN ÇOCUK YETİM

İsrail'in saldırıları sonucu 39 bin 384 çocuğun yetim ya da öksüz, 14 bin 323 kadının da dul kaldığına işaret eden Sevabite, "Ailelerin hedef alınması ve binlerce ailenin tamamen yok olması nedeniyle nüfustaki dengesizliklerin kalıcı ve uzun süreli etkileri olacak" dedi. Sevabite, yetim, öksüz ve dul sayısının artması, ailelerin geçimini sağlayan kişilerin hayatlarını kaybetmesi, 165 bini aşkın konutun tamamen yıkılması ve halkın kitlesel olarak göçüyle toplumsal yapının bozulduğunu, sosyal yükün arttığını, zaten çökmüş durumdaki ekonominin iflas ettiğini, işsizlik ve yoksulluğun tavan yaptığını dile getirdi.





ŞEHİR HARABEYE DÖNDÜ

Gazze savaş öncesindeki nüfus haritasından farklı bir görünüm aldı. Bazı yerlerde nüfus yoğunluğu yaşanırken bazı bölgeler tamamen boşaldı. Bu durum da su, sanitasyon ve atık toplama olmak üzere temel hizmetler üzerindeki baskıyı artırdı, 360 bin ton atığın cadde ve sokaklarda birikmesine neden oldu. Yol, su, kanalizasyon, elektrik ve iletişim ağlarının geniş çapta tahrip edilmesi, sağlık ve ekolojik sisteminin çökmesine, salgın hastalıklara ve çevre krizlerine zemin hazırladı. Yıkımın sadece binalar, kamu kurumları ve altyapının yok edilmesi değil, yaşamın yok edilmesi, bölge sakinlerinin hayatta kalmak için gerekli en temel ihtiyaçlardan mahrum bırakılması ve göçe zorlanmaları anlamına geldiğini söyleyen Sevabite, "Bu demografik bir değişim olmanın ötesine geçip Filistin toplumunun kimliğini değiştiriyor ve sosyal temellerini yıkıyor" değerlendirmesinde bulundu.





GÖÇ GEÇİCİ DEĞİL

Siyasi analist ve yazar Mustafa İbrahim de İsrail'in Filistinlileri göçe zorlayarak ve Gazze'deki varlıklarını en aza indirerek uzun vadeli demografik değişimi amaçladığını belirtti. İbrahim, "Bu göç, geçici değil bilakis Gazze'nin demografik yapısını değiştirme ve siyasi hedeflere ulaşma girişimi. İsrail, işgal altındaki topraklarda 7 milyonu aşan Filistin nüfusundan ötürü demografik kaygılar taşıyor" dedi.





Tahliye emirlerini genişletti

İşgalci İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyinde 2 kentteki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesi için yayımladığı "tahliye emrini" Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinin tamamını kapsayacak şekilde genişletti. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya'da bulunan Filistinlilere yaşadıkları yerleri terk etme uyarısı yaptı. Adraee, bunun "saldırıdan önceki son uyarı" olduğunu ifade etti. Sivillerin bulunduğu yerlerden füze atıldığını iddia eden Adraee, Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki "barınma merkezlerine" gitme çağrısında bulundu.





Katliamlara devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1'i çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin batısındaki Hamed bölgesinde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı bir çadırı bombaladı. İsrail saldırısında 3 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu çocuk çok sayıda kişi yaralandı. Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'da, İsrail ordusunun "Alyan" ailesine ait evi bombalaması sonucu 1'i çocuk 3 Filistinli hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Diğer yandan Filistin Kızılayı, İsrail ordusunun Refah kentinde başlattığı saldırı sırasında kuşatma altında kalan 9 sağlık çalışanından 3 gündür haber alınamadığını belirtti. Açıklamada, Kızılay ekibinin güvenliği konusunda ciddi endişe duyulduğu ve ekibin başına gelebileceklerden tümüyle İsrail'in sorumlu olduğu vurgulandı.



