Gazze'yi yeniden işgal edeceğiz

Aralık ayında göreve gelen İsrail tarihinin en ırkçı hükümetinde görev yapan bakanların, Filistin topraklarını ve Filistinlileri hedef alan açıklamalarına her gün bir yenisini ekliyor. Son olarak İsrail'in aşırılık yanlısı olan Yerleşim ve Ulusal Vizyon Bakanı Orit Struck, Tel Aviv'in 2005 yılında Gazze Şeridi'nden çekildiği yerleşim yerlerinin İsrail topraklarının bir parçası olduğunu savundu ve “Mutlaka oraya geri döneceğiz” skandal ifadelerini kullandı. Struck, yaptığı açıklamada, "Farklı bir milli vizyonun eşiğindeyiz. Kaç yıl sürer bilmiyorum ama ne yazık ki Gazze'ye dönüş çok fedakarlıklar gerektirecek. Oradan ayrılışımız da birçok fedakarlık gerektirmişti” skandal sözlerine imza attı. Gazze, 2005 yılından beri İsrail ablukası altında bulunuyor.

Daha önce İsrail hükümetindeki bakanlar ve siyasiler, Batı Şeria'daki Huvvara kasabasında etnik temizlik çağrısı yapmış, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise “Filistin halkı diye bir toplumun olmadığı” şeklindeki açıklamasın tepkiler üzerine çekmişti.

Bezalel Smotrich.

ÖNCELİK BATI ŞERİA’NIN İLHAKI

Aşırılık yanlısı dindar siyonist partiden olan Struck, "Bugünkü önemli aşama kuzey Samiriye'ye (Batı Şeria'nın İbranice adı) dönüştür. Ayrılma hatasının eninde sonunda düzeltileceğine inanıyorum" ifadeleriyle, hedefin işgal altındaki Filistin toprağının ilhakı olduğunu ortaya koydu.

Orit Struck.

4 YASA DIŞI YERLEŞİME DÖNÜŞ

Bu açıklama, İsrail Meclisi’nde (Knesset)'in 2005'te boşaltılan işgal altındaki Batı Şeria’daki 4 yasa dışı Yahudi yerleşim biriminin yeniden açılmasını içeren yasa teklifini onaylamasının ardından geldi. Yapılan değişikliklerin kabul edilmesiyle Yahudi yerleşimcilerin söz konusu bölgelere geri dönmesinin yolu açıldı.

ÜRDÜN İSRAİLLİ BÜYÜKELÇİYİ KOVUYOR

İsrailli bakanların açıklamaları bölgeyi germeye devam ediyor. Ürdün parlamentosu, siyonist rejimin Maliye Bakanı'nın Ürdün ve Filistin'e yönelik açıklamaları ve ırkçı tutumları üzerine İsrail büyükelçisini sınır dışı etme kararı aldı. Bu karar, İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in, Paris'teki bir törende konuşma yaptığı kürsüde Ürdün'ü İsrail toprağı olarak gösteren harita kullanmasının ardından geldi. Ürdün yönetimi Smotrich'in Ürdün'ü İsrail toprağı olarak gösteren harita kullanmasını ve Filistin halkını yok sayan açıklamalarını protesto etmek için İsrail'in Amman Büyükelçisi Eitan Sorkis'i Dışişleri Bakanlığı’na çağırmıştı.

SAVAŞ İLANI SAYILIR

Eski Ürdün İçişleri ve Kültür Bakanı Samir Habashneh ise İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Paris'te sunduğu haritanın "bir tür savaş ilanı" olduğunu ifade etti. Habashneh, "İsrail, siyonist projesini adım adım ilerletiyor. Yeni bir aşamaya geçtiler ve Ürdün bu planın çok uzağında değil" dedi.

BAE diplomatik temsil düzeyini düşürecek

Birleşik Arap Emirlikleri İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in Paris'te "Filistin halkı diye bir şey olmadığını" söylemesinin ardından İsrail'deki diplomatik temsil düzeyini düşürecek. BAE yönetiminin İsrail Büyükelçisi Mohamed Mahmoud Al Khaja'ya herhangi bir İsrail hükümet yetkilisiyle görüşmemesini emrettiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Smotrich'in Filistin halkının varlığını inkar eden açıklamalarına tepki göstermişti. BAE Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, "BAE, kışkırtıcı söylemleri, ahlaki ve insani değer ve ilkelerle çelişen tüm uygulamaları reddediyor." ifadelerine yer verilmişti.



