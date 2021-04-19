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Dünya Gerilim tırmanıyor Rusya, ABD ve Norveç uçaklarını engelledi
ASYA

Gerilim tırmanıyor: Rusya, ABD ve Norveç uçaklarını engelledi

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait MİG-31 tipi savaş uçağının Barents Denizi üzerinde ABD donanmasına ait P-8A Poseidon ve Norveç Hava Kuvvetlerine ait P-3C Orion tipi devriye uçaklarını engellendiği belirtildi.

Haber Merkezi İHA
Gerilim tırmanıyor: Rusya, ABD ve Norveç uçaklarını engelledi
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Rusya ve Norveç arasında yer alan Barents Deniz’inde Rusya’dan ABD ve Norveç uçaklarına müdahale geldi. Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Ulusal Savunma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait MİG-31 tipi savaş uçağının Barents Denizi üzerinde keşif uçuşu yapan ABD Hava Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon ve Norveç Hava Kuvvetleri’ne ait P-3C Orion tipi devriye uçaklarına engelleme yaptığı duyuruldu.

İhlali önlemek için bir MİG-31 savaş uçağı kaldırıldı


ABD ve Norveç’e ait uçakların sınır ihlali gerçekleştirmediğini ve Rus uçağının müdahalesinin ise uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olduğunu belirten Merkez, "Havadaki hedefleri belirlemek ve Rusya devlet sınırının ihlalini önlemek için bir MİG-31 savaş uçağı kaldırıldı. Rus mürettebatı, ABD donanmasına ait P-8A Poseidon ve Norveç Hava Kuvvetlerine ait P-3C Orion tipi devriye uçaklarını tespit etti ve onlara Barents Denizi üzerinde eşlik etti" ifadeleri kaydedildi.

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